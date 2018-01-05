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體育署發文奧會 促儘速頒發奧運獎牌

發稿時間：2018/01/05 22:12

最新更新：2018/01/05 22:12

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（中央社記者龍柏安台北5日電）體育署今天發文給中華奧會，希儘速頒發陳葦綾與盧映錡遞補的2008北京奧運金、銀牌，也盼奧會能加速申請國光體育獎章及獎助學金補發，善盡照顧優秀運動選手之責。

體育署今天發出聲明稿表示，經調查後發現盧映錡遞補的奧運銀牌，中華奧會已在去年7月就收到；陳葦綾的奧運金牌也在去年10月寄抵台灣。

基於維護選手敘獎權益，表揚選手為國爭光殊榮，體育署今天發文奧會，應本於權責儘速辦理公開頒獎儀式，並依程序速提文件送署審議核撥。

根據國際奧會規定，奧運獎牌頒發需在公開場合，且由國際奧會委員親自頒獎。體育署調查後發現盧映錡遞補的奧運銀牌，中華奧會已在去年7月就收到，陳葦綾的奧運金牌也在去年10月寄抵台灣，因此呼籲奧會應儘速頒發獎牌。

陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤量級，以抓舉84公斤、挺舉112公斤、總和196公斤鍍銅，國際舉重總會（IWF）在去年3月5日宣布，因金、銀牌得主，中國名將陳燮霞與土耳其女將奧茲康（Sibel Ozkan）雙雙被驗出使用禁藥，因此奧運獎牌被追討繳回，陳葦綾遞補成為金牌。

盧映錡也是京奧女子63公斤量級銅牌得主，當年她以抓舉104公斤、挺舉127公斤、總和231公斤奪銅。國際奧會（IOC）在2016年11月宣布京奧銀牌得主、哈薩克女將涅克拉索瓦（Irina Nekrassova）禁藥呈陽性反應，因此剝奪她奧運銀牌的資格，盧映錡也獲遞補銀牌。1070105

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