張博勝罰球立功 台銀6連勝創隊史紀錄

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣銀行今天靠著「喇叭」張博勝在第4節最後1秒，3分線外騙起對手買到犯規，3罰中2，率隊73比71險勝台灣啤酒，拉出隊史新高的6連勝，並以8勝3負穩居聯盟龍頭。



台銀第4節和台啤互有領先，最後17.6秒最後一波進攻掌握在台銀手上，射手張博勝成功買到犯規後，前兩罰穩穩命中，最後一罰故意不中，就算台啤掌握籃板，也沒有進攻時間，只能眼睜睜看著對手帶走勝利。



全場只拿5分的張博勝賽後坦言，賽前大家知道只要贏球，就能改寫隊史最佳連勝紀錄，因此打起比賽有些近鄉情怯，好在最後一擊自己的處理還算沈穩，才把勝利穩穩收入口袋。



台啤洋將李恩（Liam McMorrow）上週面對裕隆納智捷，因不滿判決對著裁判咆哮，單場領到2次技術犯規，此役禁賽1場，只能坐在場邊觀眾席看著隊友奮戰。



台銀靠著對手禁區「沒大人」，洋將賈西亞（Charles Garcia）全場幾乎予取予求，他單場累計13投10中，攻下全場最高的27分、9籃板，替補後衛林力仁則拿下次高的12分。



就算台啤僅剩本土球員應戰，仍展現拼戰精神，和對手拼到最後一刻才落敗，全隊共3人得分達到雙位數，又以射手黃聰翰與老將張羽霖並列12分最高，無奈球隊吞敗後，戰績以4勝8負聯盟排名墊底。



第15季SBL本週在高雄巨蛋進行3天比賽，首役富邦勇士以89比68擊敗璞園建築。1070105