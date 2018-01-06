中國馬拉松顏值女王 李文杰被驗出禁藥

有「顏值女王」稱號的中國大陸馬拉松業餘選手李文杰，因違規服用興奮劑藥物4日遭官方通報，消息一出迅速炸鍋。（圖取自李文杰微博www.weibo.com/p/1005053022858835）
（中央社台北6日電）有「顏值女王」稱號的中國大陸馬拉松業餘選手李文杰，4日遭官方通報違規服用興奮劑藥物。李文杰光是在2016年就拿到27座冠軍，顏值與成績亮麗，還成為知名運動品牌形象代言人。
綜合錢江晚報、鳳凰網報導，中國反興奮劑中心官網4日傍晚公告，近期實施的興奮劑檢查與調查中，李文杰名列興奮劑違規名單。
報導指出，李文杰在2017年11月19日舉行的青島馬拉松的興奮劑檢測中呈陽性，隨後的B瓶檢測仍為陽性；她是這項賽事的女子全程組第3名。
原本只是專業競技領域的興奮劑問題，第一次發生在業餘馬拉松選手身上，這個消息迅速在中國大陸的跑圈炸鍋。
24歲的李文杰在跑圈相當出名，曾參加中國馬拉松專業隊，但成績並不傑出。2015年她退役後，開始跑業餘馬拉松，並主攻「半馬」，只用不到一年的時間就聲名大噪，還成為知名運動品牌的形象代言人。
報導指出，2016年，李文杰橫掃各大馬拉松賽場，一共拿下27塊金牌，獲得人民幣20多萬元獎金。中國馬拉松官網顯示，李文杰在2016年女子全程項目的業餘選手中排名全國第8；2017年的武漢馬拉松、杭州馬拉松等比賽，她都拿到了國內女子冠軍，成績相當不錯。
2017年，李文杰參與各類賽事，平日都在訓練，週末都要出去比賽，經常連續兩天跑兩場馬拉松，從未空手而歸。
根據中國反興奮劑中心的公告，李文杰涉及的禁藥，可在運動中增加紅血球生成素（EPO），能促進肌肉中氧氣生成，從而讓肌肉更有力、工作時間更長，對提高運動成績和提升運動耐力相當有效；這種禁藥在專業選手圈很常見。
中國大陸近年掀起馬拉松熱潮，幾乎每週都有賽事。浙江省田徑隊女子中長跑總教練童笑梅說，現在大陸的馬拉松比賽也越來越規範了，一般比較大型的馬拉松都會進行興奮劑檢測；但業餘選手使用興奮劑違規，她還沒有聽過。
報導指出，中國反興奮劑中心官網上還沒有公布對李文杰的處理意見，對於專業運動員的處罰方式一般是取消比賽成績、禁賽或負擔部分興奮劑檢測費用。但對業餘選手違規將面臨怎樣的處罰，目前還沒有先例。
事發後，李文杰尚未出面回應，她把個人微博設為禁止留言評論。1070106
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