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中市成棒隊成立 林英傑等3人加入

發稿時間：2018/01/06 14:03

最新更新：2018/01/06 14:51

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台中市台灣人壽成棒隊1月成立，6日簽下投手林英傑（右）、捕手鄭達鴻（中）、內野手楊承駿（左）3名職棒退役選手。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日台中市台灣人壽成棒隊1月成立，6日簽下投手林英傑（右）、捕手鄭達鴻（中）、內野手楊承駿（左）3名職棒退役選手。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市台灣人壽成棒隊本月成立，今天簽下林英傑、鄭達鴻與楊承駿3名職棒退役選手，球隊9日將舉辦球員測試會，將在測試會結束後正式成軍亮相。

台中市棒球教育基金會在台中市政府授權以及台灣人壽支持下，成立台中市台灣人壽成棒隊，領隊由台中市長林佳龍擔任、副領隊由台中市棒球教育基金會董事長廖豊民出任，總教練由廖剛池擔任。

廖豊民致詞表示，3年前，中信兄弟隊與台中市政府約定，將來除進駐洲際棒球場成為主場外，也必須協助台中市成棒隊成立，球隊在今年1月成立並推動扎根計畫，將定期與台中市各級學校棒球隊交流訓練。

台中市台灣人壽成棒隊延攬投手林英傑、捕手鄭達鴻、內野手楊承駿3名職棒退役選手，並在今天簽約，成為球隊的首批選手，林英傑與鄭達鴻每月月薪新台幣7萬5000元、楊承駿5萬5000元。成棒隊9日將舉辦球員測試會，將在正式成軍後亮相。

鄭達鴻說，他15年前也打過成棒，以前是學生的心態，現在還是以學習的心態加入。對於可以延續棒球夢想，他表示，不管是業餘還是職棒，都願意待下去，除了希望幫助球隊贏球外，傳承自己所學是最重要的。

楊承駿表示，感謝還有機會加入成棒隊，讓他能夠繼續在球場上奮鬥。

林英傑則說，他對棒球還有夢想，不會放棄棒球夢會繼續努力，將扮演投手老大哥的角色，來教導年輕選手傳承經驗。1070106

台中市台灣人壽成棒隊1月成立，副領隊由台中市棒球教育基金會董事長廖豊民（右2）出任，總教練由廖剛池（右）擔任，6日簽下林英傑（中）、鄭達鴻（左2）與楊承駿（左）3名職棒退役選手。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日台中市台灣人壽成棒隊1月成立，副領隊由台中市棒球教育基金會董事長廖豊民（右2）出任，總教練由廖剛池（右）擔任，6日簽下林英傑（中）、鄭達鴻（左2）與楊承駿（左）3名職棒退役選手。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日
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