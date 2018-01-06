獲柳田悠岐肯定 王柏融：心裡蠻爽的

中職Lamigo桃猿隊外野手王柏融（左）6日參加在桃園國體大棒球場舉辦的棒球訓練營「YY Baseball Camp」，擔任營隊外野教練。中央社記者黃巧雯攝 107年1月6日

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）中華職棒Lamigo桃猿「大王」王柏融連2年打擊率破4成，讓日職軟銀隊柳田悠岐印象深刻，曾喊話要他來日職，王柏融今天表示，能讓自己偶像肯定，非常榮幸，「心裡蠻爽的」。



王柏融去年底到美國自主訓練，今天參加在國立體育大舉辦的棒球訓練營YY Baseball Camp，首次擔任教練，與富邦悍將林哲瑄、高國輝，以及前中信兄弟張正偉，一同指導小球員。



王柏融連續2年打擊率破4成，如何維持打擊手感，也令在場學員好奇，不過王柏融認為，「練就對了，多打一點」。



今年球季結束後將取得旅外資格的王柏融，今年可能是他在中華職棒的最後一年，至於是否會備感壓力，王柏融認為，「其實還好」，還是一樣，順順地打、平常心就好。



王柏融去年底赴美自主訓練期間，柳田悠岐曾受邀來台，當時受訪時一再提到王柏融，並要王柏融趕快來日職打球，近日也有不少日職球隊表達對王柏融有興趣。



值得一提的是，王柏融過去就曾提到欣賞柳田悠岐等球員，對於偶像點名要他挑戰日職，他開心地說，能讓自己偶像肯定，非常榮幸，「心理蠻爽的」。



至於柳田悠岐日前接受日媒專訪時曾透露，有見過王柏融，王柏融一臉狐疑地說：「這些事，我不知道，因為我在飛機上，回來看到報導才知道，我也覺得奇怪，為什麼會有這些新聞出來。」



另外，王柏融這次赴美自主訓練，經檢測發現身體兩邊不平衡，而他為此也特別加強身體平衡感，讓兩邊練得更平均。



王柏融過去2年打擊維持高檔，對於今年球季目標，他仍與前兩年一樣，抱持著要先有穩定出賽，才能有好的表現的想法，並強調保持身體健康最重要，希望每天都能上場比賽。1070106