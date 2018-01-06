是否加入富邦悍將 張正偉笑回不知道

外傳中華職棒有球團有意網羅遭中信兄弟隊釋出的張正偉等人，張正偉6日赴棒球營擔任教練，受訪表示真的不知道，都交給經紀公司處理。中央社記者黃巧雯攝 107年1月6日

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）外傳富邦悍將有意網羅遭中信兄弟釋出的張正偉等4名球員，張正偉今天笑著說，真的不知道，都交給經紀公司處理，目前仍專注訓練，若有機會重回職棒，自認趕得上職棒球隊開訓。



張正偉去年球季結束後，與陳鴻文、蔣智賢、林煜清等人被中信兄弟釋出，但近日傳出4人有機會披上富邦悍將戰袍，富邦球團也證實，之前與經紀公司談自家球員薪水時，也有掌握被釋出選手的狀況，有交換些想法，但補強方面，目前仍在全盤評估中。



張正偉今天出席在國立體育大舉辦的棒球訓練營YY Baseball Camp，神情顯得一派輕鬆，面對媒體詢問，富邦悍將是否曾與他接觸，張正偉笑著直喊不知道，並強調都交給經紀公司處理。



張正偉表示，目前就是做好球員工作、認真訓練，其他事情不多想，但他透露，今年訓練比往年做得更勤，希望去年不足的地方，今年可以做到最好



中華職棒4支球隊14日起陸續開訓，談及屆時若加入職棒球隊，能否趕上球隊訓練進度，張正偉顯得相當有信心，他強調「一定可以趕得上，我休息沒多久就開始訓練，體能拉到最好，以備戰新球季。」1070106