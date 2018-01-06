西苑邱志鵬10K鎖對手 興大附農2連勝

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽程持續展開，興大附農到6日已連續兩戰完封對手拿勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年1月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）106學年度高中棒球聯賽（木棒賽）第一階段比賽，西苑高中高一先發投手邱志鵬6.1局飆10K，率隊以5比1擊敗新社高中；興大附農則連兩戰完封對手拿勝。



木棒聯賽昨天開打，第一階段總計42支球隊分8組進行比賽；今天西苑高中與新社高中形成「台中內戰」，西苑高一投手邱志鵬表現亮眼，前4局僅被對手敲出2支安打，5局小亂流失掉1分，但馬上穩住陣腳、沒再掉分。



邱志鵬表示，「當時專注度有點跑掉，投成那樣我自己也有點緊張，不過那時教練叫了暫停，鼓勵我放輕鬆投，我才慢慢回穩」。比賽前段讓對手一籌莫展，第5局卻出狀況，邱志鵬為今天的表現打70分，「控球還有加強空間，準度還要再修正」。



打擊方面，西苑黃瑋竣今天比賽單場貢獻4分打點，6局下的滿壘局面擊出清壘的二壘安打，8局下又轟出全壘打、帶起球隊的氣勢；西苑昨天與中興高中比賽，因為再見暴投吞下敗仗，今天投打發揮、拿下勝利，黃瑋竣表示，「球隊的氣氛一直都很好，我相信我們會越來越好，可以一起開心打球才是最重要的事」。



興大附農昨天以11比0擊敗上騰工商，今天與彰化藝中交手，靠著對手單局送出7次保送、敲出6支安打，攻下大局，終場以7比0扣倒對手拿勝，連兩戰完封勝對手。1070106