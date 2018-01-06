SBL裕隆勝金酒 有意找回歐布萊恩

（中央社記者李晉緯台北6日電）SBL金酒的拉莫斯（Peter Ramos）今天攻下在SBL新高的35分，但裕隆3人得分達兩位數，最終以83比66獲勝，今天贏球的裕隆另傳出將找回歐布萊恩（Patrick O'Bryant）的消息。



超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷與金門酒廠之戰今天在高雄巨蛋進行，金酒拉莫斯獨挑大樑，這場比賽他拿下35分、14籃板，但裕隆攻勢上多點開花，呂政儒攻下22分最高，奈維爾（Luke Nevill）有14分、13籃板表現，林韋翰也貢獻12分，裕隆在一路領先的情況下，最終輕鬆擊敗金酒。



裕隆原用「勵志哥」奧斯丁（Isaiah Austin）開季，但他在比賽中受傷返美休養，球隊緊急找來前澳洲國家隊成員，在SBL打過3季的奈維爾（Luke Nevill）救火，但他的表現裕隆並不滿意，因此找回策應較佳的歐布萊恩。



台北達欣工程上半場小幅領先，靠著老將林宜輝帶領，打出一波11比2攻勢拉開差距，靠末節23比14攻勢，最終以71比58獲勝，拿下球隊本季最佳的3連勝。



達欣今天3人得分達兩位數，以攻下全場最高16分的林宜輝最高；布拉（Sim Bhullar）有13分、13籃板的「雙十」表現；替補的林冠綸貢獻11分；台啤以蔣淯安的15分最佳，李恩（Liam McMorrow）則有11分、9籃板成績。1070106