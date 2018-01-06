高國輝拚全勤 林哲瑄盼別受傷

中職富邦悍將球員高國輝（右）、林哲瑄（左）6日現身棒球營隊擔任教練，談到今年目標，高國輝希望今年能全勤、健康，林哲瑄則期盼不要受傷就好。中央社記者黃巧雯攝 107年1月6日

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）富邦悍將高國輝、林哲瑄去年球季都為傷勢所困擾，談到今年目標，高國輝希望，今年能夠全勤、健康，林哲瑄則期盼，不要受傷就好。



高國輝、林哲瑄目前都在師大自主訓練，今天雙雙出席在國立體育大舉辦的棒球訓練營YY Baseball Camp，指導球員打擊以及外野守備技巧。



高國輝去年受傷開刀，季末才復出，連帶表現也受到影響，不過他透露，去年能夠回來打，已經調整差不多，「差在球感沒有像之前那麼好」，但經過休季期間以及春訓調整，今年球季應該會有不錯的表現。



林哲瑄去年9月因跑壘受傷，提前結束球季，談到傷勢恢復情況，因斷了2條韌帶，要完全恢復要等待韌帶再長出來，但他自認身體狀況還不錯，「跑步、訓練上都很OK」。



儘管身體狀況不錯，林哲瑄開季後可望正常出賽，談到今年目標，他僅期盼「不要受傷就好」。



歷經過受傷、復健，高國輝同樣希望，今年要全勤、健康，而他也說：「每年都講希望能夠全勤，但只有2015年那一年做到，這是蠻大一個目標。」1070106