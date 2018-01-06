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南北韓罕見會談 川普盼不只討論奧運

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陳葦綾奧運金牌獎金 中華奧會：盡快申請

發稿時間：2018/01/06 21:00

最新更新：2018/01/06 21:00

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（中央社記者李晉緯台北6日電）陳葦綾、盧映錡遞補成為北京奧運女子舉重48公斤級金、銀牌得主，「升等」的國光獎金因缺獎狀尚未申請，中華奧會今天表示，將盡快送件申請，待國際奧會寄發獎狀，再補交這項要件。

中華奧會今天表示，陳葦綾、盧映錡參加2008年北京奧運的成績異動結果，都根據國際奧會（IOC）通知進度及規範配合執行，中華奧會接獲國際奧會通知後，均第一時間通知相關單位，現已規劃於25日為兩人舉行獎牌頒發儀式。

有關選手之國光獎章及獎助學金變更的申請，中華奧會表示，因獎狀為國光獎章申請需附的要件，在等候國際奧會補發獎狀期間，中華奧會已兩度去信催促國際奧會，但國際奧會回覆獎狀仍在翻譯製作中，中華奧會為顧及選手權益，將先提辦國光獎金申請案，等獎狀補發後再補件。

對於陳葦綾、盧映錡的兩件個案，中華奧會說明，國際奧會於2017年7月14日寄出盧映錡的銀牌、獎狀及銀牌胸針，中華奧會收到後即電話通知體育署、舉重協會及盧映錡，並將依國際奧會規範擇期辦理頒獎。

中華奧會另於2017年11月收到國際奧會通知陳葦綾獲遞補為第1名，現也收到金牌、胸針及國際奧會頒獎規範，但缺少獎狀。

2017年11月7日中華奧會去信國際奧會，詢問陳葦綾獎狀補發進度，國際奧會於11月9日回覆陳葦綾的獎狀仍在翻譯製作，但製造商無法提供確定完成日期，國際奧會將盡快提供，中華奧會雖兩度去信催促國際奧會，但至今尚未收到。

中華奧會表示，11月10日已正式發函通知教育部體育署及舉重協會，表示已收到盧映錡的獎牌、獎狀及胸針，和陳葦綾的獎牌及胸針、國際奧會頒獎規範（中譯本），並將擇期頒獎。

中華奧會表示，曾於11月向體育署洽詢，配合於12月國光獎章頒獎典禮或體育運動精英獎頒獎典禮可行性，但未獲體育署同意。1070106

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