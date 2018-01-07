柯瑞率勇士勝快艇 葛里芬遭肘擊退場

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞今天砍下45分，率隊以121比105力克洛杉磯快艇。而快艇不僅輸了比賽，大將葛里芬還在第一節遭肘擊腦震盪退場。



法新社報導，柯瑞（Stephen Curry）日前因傷缺席11場比賽，傷癒復出後手感極佳，三分球16次出手共命中8次，罰球16次更投進生涯最高的15次，貢獻6籃板和3助攻，第四節則在板凳席觀戰。



對快艇來說，這場敗仗不只重挫全隊士氣，還讓隊上丟了一名大將。



第一節開戰不到3分鐘，葛里芬（Blake Griffin）就因一場駭人意外受傷退場。



當時葛里芬試圖帶球上籃，但腳步似乎沒踩穩，同時勇士替補中鋒麥吉（JaVale McGee）企圖出手阻擋，手肘意外撞上葛里芬額頭。



葛里芬當場倒地，雙手抱頭全身顫抖，經過數分鐘才有人扶他起身，小心走回更衣室。



5度被選入明星賽的葛里芬，本季稍早已因膝蓋韌帶扭傷缺席14場比賽。



快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說：「老實說我沒看到，如果你能查找然後觀看重播，很明顯地他被打得相當大力。」



瑞佛斯說：「當你看見葛里芬（顫抖）的雙手，你就會知道情況不妙了。」（譯者：中央社周莉芳）1070107