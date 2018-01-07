彭政閔辦訓練營 培養球員自主訓練觀念

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職中信兄弟隊彭政閔，先前赴美訓練有感，舉辦首屆火星人運動發展協會訓練營，對象為青少棒球員，希望教授球員自主訓練觀念「讓他們提早開始接觸」，未來也計劃往少棒推廣。



彭政閔去年成立「社團法人台灣火星人運動發展協會」，並於今天舉辦首屆訓練營、親自擔任講師，另外也邀請耿伯軒、中信兄弟隊教練朱偉銘、球員陳江和與鄭錡鴻等人加入，欲將各自的專業傳承給學員。



彭政閔去年季後有赴美國自主訓練，他提到美國的球員約7、8歲時就開始接觸自主訓練課程，這次訓練營就是希望提前讓台灣球員了解，包括力量釋放、自主訓練等方法，「讓他們在課程之後，就算一個人，也知道該怎麼做訓練」。



彭政閔今年邁入個人中職第18個球季，被問起會不會傳授給球員維持場上表現的秘訣，彭政閔表示：「他們離我的年紀還太遠了，現階段只希望他們能夠快樂、有興趣的去打球。」



今天早上為「運動心理課程」，由季力康、李俊賢老師授課，季力康表示，青少棒球員與成棒球員在理解能力上還是有差別，課程主要用比較淺顯易懂的方式、多操作，包括專注力、自信心的提升等，「青少年提早建立心理技能，對未來棒球場上的適應也會有很大的幫助」。



彭政閔去年季末因為手傷影響出賽，他表示當然會覺得可惜，但他也馬上示範如何轉化想法，「就像季老師告訴我們的，這些挑戰都是過程」，備戰新球季，目前身體、肌力狀態都維持的不錯。1070107