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美國職籃湖人隊 釋出中鋒波格特

發稿時間：2018/01/07 14:15

最新更新：2018/01/07 14:15

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國職籃NBA湖人隊今天宣布釋出中鋒波格特，波格特是在去年9月效力湖人隊，但上場時間甚少，這位曾協助金州勇士隊在2015年奪冠的戰將，如今可立即與其他球隊簽約。

生於澳洲的波格特（Andrew Bogut），今年33歲，職司中鋒，是2005年NBA的選秀狀元，在NBA已有12年的時間。他本季在湖人隊出賽24場，平均上場時間9分鐘，得分1.5，抓3.3個籃板。

波格特當初與湖人簽的是「部份保證合約」（partially guaranteed deal），他在合約即將轉為「保證約」之前被釋出，代表他可立即與其他球隊簽約，而這也給了湖人隊調整先發陣容的彈性。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導說，雖然波格特上場時間不多，湖人卻中意他豐富的資歷，以及在勇士奪冠的經驗，湖人9連敗後，總教練華爾頓（Luke Walton）曾說，球隊最大問題還是防守不佳。

華爾頓認為波格特是湖人隊防守端的最佳溝通者。華爾頓說，年輕的湖人球員需要時間，他們還在學習如何防守，確實很難貫徹指令。而像波格特這樣的球員，在聯盟這麼長的時間，曾效力多個類型不同的球隊，對球隊助益良多。

報導說，波格特被釋出後，湖人打算以一份效期10天的短約簽下其他球員，暫時替補他的位置。1070107

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