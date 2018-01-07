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巴塞56億簽利物浦柯迪諾 史上第3肥約

發稿時間：2018/01/07 15:43

最新更新：2018/01/07 15:43

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（中央社巴塞隆納6日綜合外電報導）西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納今天宣布簽下英格蘭超級聯賽勁旅利物浦中場柯迪諾，5年半合約簽約金高達1億4200萬英鎊（約新台幣56億元），為足球史上第3肥的轉會合約。

法新社報導，巴塞隆納發聲明說：「巴塞隆納和利物浦已達成柯迪諾（Philippe Coutinho）轉會協議。這位球員將簽定剩下來的球季和另5年的合約，外加4億歐元的買斷條款。」

25歲巴西籍中場柯迪諾這張1.6億歐元合約，是繼法國甲級聯賽豪門巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）去年砸2.22億歐元，從巴塞隆納簽來巴西籍球星內馬爾（Neymar），以及巴黎聖傑曼花1.2億歐元租借法甲摩納哥（AS Monaco）的姆巴佩（Kylian Mbappe）之後，史上第3肥約。

利物浦教頭克羅普（Jurgen Klopp）在球會官網表示：「球隊和球會就要向一位好朋友、好人和優秀的球員柯迪諾說再見， 真的是很不捨。」

「7月間巴塞隆納首次表達興趣時，菲力普（柯迪諾）想轉會早就不是祕密。」

簽下柯迪諾，讓去年夏天痛失內馬爾的巴塞得以向前邁進，而巴塞看中柯迪諾，不只因為他攻擊性的球風，他的年紀也是考量之一，因為目前巴塞陣中大將梅西（Lionel Messi）、 蘇亞雷斯（Luis Suarez ）、伊涅斯塔（Andres Iniesta）都已年過30。1070107

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