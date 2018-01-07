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拉莫斯關鍵跳投 金酒擋住達欣反撲

發稿時間：2018/01/07 16:29

最新更新：2018/01/07 16:29

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（中央社記者龍柏安台北7日電）金門酒廠今天在高雄小巨蛋靠著洋將拉莫斯在第4節最後58.5秒投進超前中距離，加上後衛吳敏賢最後6.3秒兩罰中1，成功擋住對手反撲，以72比69險勝台北達欣工程，終止2連敗。

金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）是金酒攻防核心，本季場均可攻下25.9分、16.2籃板與2.8次助攻，各項數據都是全隊第1，不過今天他為箝制達欣洋將布拉（Sim Bhullar）付出不少代價，第2節還剩4分05秒就已背負3次個人犯規，全場僅拿8分，進攻端幾乎都看本土球員表現。

金酒本土前鋒蘇奕晉今攻下最高的21分、8籃板與5助攻，其中拉莫斯在最後的關鍵出手，就是來自他的妙傳。他透露，陣地戰時，布拉會留在禁區防守，拉莫斯拉到外圍去就有空檔，當時蘇奕晉告訴隊友：「我會傳球給你，你就慢慢投。」

除蘇奕晉表現搶眼，前鋒張容軒也有19分、4籃板的優異演出。他表示，進攻時拉莫斯都會站在高位，把防守球員拉開，讓他們在進攻時有更多空間。

達欣第4節最多落後12分，最後靠著一波8比0攻勢縮小差距，而林宜輝在最後1分23秒切入上籃得手，一度將比數扳平，可惜最後關頭沒能守住拉莫斯的中距離跳投，加上最後防守籃板沒能掌握，老將林冠綸在最後1.8秒3分線外勉強出手沒進，讓金酒驚濤駭浪中留下勝利。

金酒贏球後，戰績以6勝7負，目前在7隊中仍排在第6，而達欣吞敗後戰績6勝6負。SBL今天在高雄巨蛋進行3場賽事，金酒與達欣之戰結束後，將由聯盟龍頭台銀出戰裕隆納智捷，壓軸戰則為台灣啤酒對上富邦勇士。1070107

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