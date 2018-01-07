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台灣人壽成棒隊9日測試會 余書農報名

發稿時間：2018/01/07 16:34

最新更新：2018/01/07 16:34

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（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）台中市台灣人壽成棒隊將於9日舉行球員測試會，共有80名球員報名，經過教練團初步篩選後，最後選出42名球員參加，其中以前兄弟象隊投手余書農最受關注。

台中台壽保隊昨天舉辦首波職棒退役球員加盟記者會，林英傑、鄭達鴻和楊承駿成為首波加盟的球員；今天球團發出新聞稿，選手測試會報名5日截止，經過篩選，總計有42名球員將參加9日於台中台體大棒球場舉行的測試會。

名單中最受矚目的球員為前兄弟象投手、擁有豐富日本獨立聯盟經歷的棒球逐夢人余書農，新聞稿指出，余書農內心單純，並抱持著只要能再次站上投手丘就好的想法，對於棒球堅持了20年，這幾年也協助中華職棒聯盟所舉辦的冬季聯盟翻譯工作，在得知測試會訊息後，第一時間就報名參加。

外籍球員測試部分，預計16日將有兩名選手特地來台灣參加測試，分別為日籍左投手杉尾拓郎，曾參加過中華職棒聯盟測試會，2014年遠赴奧地利聯盟擔任選手兼教練，曾效力於日本獨立聯盟關西棒球第一聯盟的兵庫藍砂隊，去年中華職棒冬季聯盟還曾加入歐美聯隊。

另一位外籍選手，則為日籍投手長江翔太，出生於1991年，身高190公分，曾於參加廣島鯉魚隊測試時投出146km的最快球速，2013年以育成選手身分加入日職讀賣巨人隊，2016年被讀賣巨人戰力外釋出，目前在大阪自主訓練當中。

此次測試會將於9日下午2時開始進行，球隊最快將於測試會結束後3日公布測試結果。1070107

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