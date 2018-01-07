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台裔美籍陳楷雯 入選美國滑冰國家隊[影]

發稿時間：2018/01/07 17:20

最新更新：2018/01/07 17:59

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美國花式滑冰總會6日公布代表美國角逐平昌冬奧的女子滑冰代表隊人選，其中包含台裔美籍的陳楷雯，是獲選3人中最年輕選手。（圖取自陳楷雯臉書www.facebook.com/karen.chen.5492）美國花式滑冰總會6日公布代表美國角逐平昌冬奧的女子滑冰代表隊人選，其中包含台裔美籍的陳楷雯，是獲選3人中最年輕選手。（圖取自陳楷雯臉書www.facebook.com/karen.chen.5492）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國花式滑冰總會（U.S. Figure Skating）今天公布，代表美國角逐平昌冬奧的女子滑冰代表隊人選共3人，包括譚諾、日裔美籍的長洲未來，以及台裔美籍的陳楷雯。

北加州的「信使新聞」（The Mercury News）報導，陳楷雯（Karen Chen）今年只有18歲，是獲選3人中最年輕的選手。

報導說，陳楷雯是在當地時間5日晚11時30分得知入選的好消息，當下興奮地尖叫又蹦又跳，媽媽曾秀慧問她「是這消息嗎？」，楷雯說是的。

陳楷雯的出線確實經歷一番周折。報導指出，美國花式滑冰協會主席奧錫爾（Sam Auxier）說，唯一的爭論確實是究竟該選楷雯還是華格納（Ashley Wagner）。

陳楷雯也心知肚明，華格納經驗比她豐富，因她的競爭者曾入選2014年素溪（Sochi）冬奧的美國代表隊，不過去年的世界賽陳楷雯第4、華格納第7。

2018的美國花式滑冰錦標賽（United States Figure Skating Championships），陳楷雯第3、華格納第4，縱使華格納曾抱怨裁判不公，但終究4年前華格納美國錦標賽第4，卻擠掉第3名長洲未來（Mirai Nagasu）而入選國家隊，這種情狀這回沒重演。

其他入選的選手包括19歲的譚諾（Bradie Tennell），2017年國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽美國站銅牌，以及2018美國花式滑冰錦標賽金牌。

24歲的長洲未來，2008年獲得美國花式滑冰錦標賽金牌，2010年則摘銀，今年又摘銀，且她2010參加溫哥華冬季奧運獲得第4名。

曾秀慧則在個人臉書，轉貼女兒與入選隊友的海報，欣慰女兒多年的努力終於有了傑出的成果。1070107

影片來源：U.S. Figure Skating YouTube頻道
影片來源：U.S. Figure Skating YouTube頻道

Karen Chen 貼上了 2012年8月28日


Karen Chen 貼上了 2016年12月4日


Proud of my girl, Karen Chen❤️😍😘

Hsiu-Hui Tseng 貼上了 2018年1月6日

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