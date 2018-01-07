國腳搖籃 北門高中選手抱旅外夢

國立北門高中位於台南市佳里區，每天下午在操場上會有一群足球隊學生認真練球。中央社記者楊思瑞攝 107年1月7日

基層足運發展系列2（中央社記者楊思瑞台南7日電）國立北門高中男子足球隊是30多年的傳統勁旅，曾培養出許多「國腳」，現役國家隊成員中有6人是校友。球隊採集中住宿管理，4名教練都是校友，雖然資源不算充裕，但球隊經營好，吸引許多外縣市優秀選手前來就讀。



北門高中位於台南市佳里區，每天下午在操場上會有一群足球隊學生認真練球。有的練體能、有的練基本動作，按表操課。除了一名專任教練之外，學校還有3名體育老師兼任足球隊教練工作，兼顧學生的球技、課業及生活起居。



北門高中校長沈文寅表示，北門高中足球隊在民國70年成軍，就近吸收佳里國中畢業的球員。除了曾有幾年出現球員來源斷層外，一直維持穩定水準。近年以特色招生方式成立體育班，現有50多名球員，採全住宿管理，宿舍就在校內操場旁，練球很方便，作息也規律。



北門高中體育組長陳俊明表示，這支球隊能維持優良傳統，在於不只重視球員的球技，球品和態度是更重要的事。住宿管理可以訓練學生獨立，教練也比較能掌握狀況。每天早上6時30分開始1個小時晨操，隨後進教室上課。下午3時進行課後練球，晚上8時至10時在宿舍內晚自修，加強學科複習。



北門高中足球隊專任教練黃正宗說，練球、住宿的環境單純，長久以來球員的向心力不錯。在畢業校友的宣傳下，近年有不少來自中、北部，甚至東部的優秀球員來就讀，入選這屆U18國家隊的隊長蔡政儒就是從高雄來的。



蔡政儒說，當初因為有國中時的球隊學長到北門高中就讀，覺得環境不錯，介紹他來就讀。雖然球隊資源不算充裕，但練球環境和球員紀律都很好。未來希望能再充實自己，並精進球技，朝旅外踢球的方向努力。



來自桃園的球員林劭揚說，因國中時期足球隊教練是北門高中校友，在教練的推薦下決定到台南來。希望能繼續加強基本功，未來能踢進國家隊。



陳俊明表示，北門高中是公立學校，校方能挹注的經費有限，一套球衣要穿好多年。除了把參賽獲得的獎金存下來，也會有校友或地方熱心人士不定期捐款。



他說，學生們踢球、練球都會有夢想、有目標。但國內現在沒有職業隊，純社會人球隊也只有一支台電隊；加上現在教職愈來愈少，球員未來的出路很有限。在沒有較高強度的聯賽情況下，台灣球員想要獲得國外球隊的注意，得到旅外機會，難度其實不低。



陳俊明指出，台灣足球運動很需要具一定規模的社會人球隊聯賽，甚至是職業比賽，才能讓優秀學生球員在畢業後有繼續努力的環境，未來也比較有機會在國際賽拿到好成績。1070107





位於台南市佳里區的北門高中男子足球隊，曾培養出許多「國腳」，近年有不少來自中、北部，甚至東部的優秀球員前往就讀，入選這屆U18國家隊的隊長蔡政儒（中）就是從高雄來的。中央社記者楊思瑞攝 107年1月7日

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