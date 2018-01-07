/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

>rss

企業奧援 黎明國中困境中踢出冠軍

發稿時間：2018/01/07 17:43

最新更新：2018/01/07 20:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市黎明國中足球隊體育班成立於民國94年，成軍以來已拿下超過7座全國足球賽冠軍，球員平時都在朝馬國民運動中心旁的足球場練習。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日台中市黎明國中足球隊體育班成立於民國94年，成軍以來已拿下超過7座全國足球賽冠軍，球員平時都在朝馬國民運動中心旁的足球場練習。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日

基層足運發展系列3（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市黎明國中民國94年成立足球隊體育班，成軍以來已拿下超過7座全國足球賽冠軍，但在風光背後，卻也面臨資源、場地、未來發展等各種困境，有待各界支援。

黎明國中校長張梅鳳說，足球隊每年支出超過新台幣百萬元，幸有賴大力卜公司長久以來大力支持，除聘請專業教練何基銘協助訓練外，並贊助球員裝備、比賽旅費，甚至連清寒學生的學費都包辦，讓球員能安心踢球。

足球隊平時除週一在校內練習外，平日週二到週五都在朝馬國民運動中心旁的足球場練習，張梅鳳指出，目前球隊最大的問題是，中部地區沒有任何一座符合國際標準的足球場，球員連要移地訓練都沒有地方去。

張梅鳳說，朝馬足球場只有兩面草皮，加上簡易的球門，連畫線都沒有，球場本身並不平緩，且球員休息室、看台、盥洗室等設備都不足，舉辦賽事並不完善。

最讓足球隊擔心的是球員的升學問題，張梅鳳指出，台中市僅有市立惠文高中設有足球體育班，但一年只招收15人，不少優秀球員國中畢業後，若擠不進高中體育班，未來發展機會就可能受到埋沒，也讓家長考量不讓孩子加入足球隊，以免升學受影響。

黎明國中足球隊目前共有45名球員，僅有1名專任及2名兼任教練。黎明國中足球隊總教練王柏旻說，球隊僅有1名專任教練，在訓練與帶隊上人力相當不足，因體能、球員與守門員的訓練都是不同領域，且外出比賽時，常都靠一名教練包辦大小事。

王柏旻指出，雖然有大力卜公司熱心贊助經費，但球隊每次出賽都要花費數十萬元，平時的各項支出都相當驚人，資源募集也因不景氣越來越困難，要再湊錢聘請教練根本不可能。

除隊員要進入高中足球隊升學困難，王柏旻更擔心隊員工作出路，他說，足球運動發展黃金年齡是24到30歲，但國內目前沒有職業足球隊，不少優秀球員大學畢業後沒球可踢，能夠選入半職業球隊的人少之又少，要站上國際舞台更是困難。

雖然面臨各種困境，但黎明國中足球隊員在國內各項比賽，仍是獲得輝煌成績，已拿下3座教育部舉辦的全國中等學校足球聯賽冠軍，更獲得多個全國賽冠軍，球員們總是懷抱足球夢。

足球隊隊長馮冠瑜說，他就讀小學一年級時，下課與同學在操場踢足球，從此愛上踢球的樂趣，最欣賞巴西足球球星內馬爾，希望有朝一日能到國外踢球。

球員黃國釜曾入選U13國家代表隊，他表示，手曾經骨折開刀，讓他一度想放棄運動，在教練的鼓勵下才繼續踢球，他最喜歡葡萄牙球星C羅納度，目標能到西班牙踢足球。

「勇敢去作夢，有夢想才能踏出第一步。」王柏旻說，他常鼓勵球員要勇於作夢，雖然現階段環境不佳，但也有國內球員站上國外舞台，只要願意堅持、勇敢去作夢，就會有成功的機會。1070107

台中市黎明國中足球隊在國內各項比賽中成績輝煌，已拿下超過7座全國足球賽冠軍，但在風光背後，卻也面臨資源、場地、未來發展等各種困境。圖為球員在朝馬國民運動中心旁的足球場練習。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日台中市黎明國中足球隊在國內各項比賽中成績輝煌，已拿下超過7座全國足球賽冠軍，但在風光背後，卻也面臨資源、場地、未來發展等各種困境。圖為球員在朝馬國民運動中心旁的足球場練習。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日
台中市黎明國中足球隊在國內各項比賽成績輝煌，已拿下3座教育部舉辦的全國中等學校足球聯賽冠軍，更獲得多個全國賽冠軍，黎明國中校長張梅鳳（中）與足球隊總教練王柏旻（左）是重要推手。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日台中市黎明國中足球隊在國內各項比賽成績輝煌，已拿下3座教育部舉辦的全國中等學校足球聯賽冠軍，更獲得多個全國賽冠軍，黎明國中校長張梅鳳（中）與足球隊總教練王柏旻（左）是重要推手。中央社記者蘇木春攝　107年1月7日

延伸閱讀》重視球技球品與態度 北門高中曾培養出許多「國腳」

延伸閱讀》一生青春獻足壇 「足球教父」陳益雄開創奇蹟

延伸閱讀》他山之石 日本足球如何成功進軍世界盃足球賽？

延伸閱讀》基層足運發展系列報導

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP