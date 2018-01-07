北市清江小而精 力推5人制足球

台北市北投清江國小足球隊小而精，球隊中蔡沅錡（左）、曹世奇（右）2名選手剛越級參加106年12月在西班牙舉辦的U14世界盃5人制足球邀請賽，兩人未來都以成為足球員為目標。中央社記者鄭傑文攝 107年1月7日

基層足運發展系列5（中央社記者黃巧雯台北7日電）全校只有約400名學生的台北市北投清江國小，堪稱台北市歷史最悠久的小學足球隊之一，隊史已經有40年，從早期11人制足球，轉變為發展5人制足球，去年才奪下全國室內5人制足球賽國小男子組第二名，培養出許多足球人才。



清江國小足球隊成立於民國67年，最重要推手莫過於從足球隊成軍第2年就帶隊至今的教練張兆祿，他同時也是台北市5人制足球協會理事長，將其人生大半歲月都花在足球上。



6年前也受到少子化影響，清江國小踢足球的學生人數大幅下滑，從最早人數足以支撐分組男、女足球隊，一度面臨解散危機，好在有老師邀集其他老師小孩一同加入，才讓球隊延續下去。



「過去是一個年級有10幾名學生參加足球隊，現在是全校足球隊只有14人。」張兆祿指著站在一旁的清江國小學務主任于文灝，「好在于主任把所有老師的小孩叫出來（加入球隊）」。



原來6年前清江國小足球隊因當時的校長對體育不熱衷，加上學生斷層，差點無法組隊，所幸于文灝出面邀集其他老師的小孩，加上自己就讀小一、幼稚園大班的小孩加入，足球隊才勉強湊成6人，也讓以往僅開放小三以上學生加入的足球隊，首度破例。



為了讓身體更強健，羅裔侖在幼稚園中班的時候即加入足球隊，他童言童語地說：「媽媽為了想要讓我趕快長大、長肌肉才來這邊。」



羅裔侖的哥哥羅稚鈞也是足球隊的一員，不過他曾經在小三的時候退隊，因為看到弟弟踢球覺得很有趣，後來重新加入足球隊，談起當初離開球隊的原因，羅稚鈞直呼：「練球好累，會流很多汗。」



羅玉恩同樣也是跟隨哥哥的腳步加入足球隊，目前就讀小一，留著短髮的她個子嬌小，也是全隊唯一的女生，儘管說起話來怯生生，但和一群男生踢球，卻一點不會害怕畏縮。年紀雖小，但她已經有了偶像，是葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。



清江國小足球隊小而精，球隊中蔡沅錡、曹世奇等2名選手剛越級參加106年12月在西班牙舉辦的U14世界盃5人制足球邀請賽，兩人未來都以成為足球員為目標。



身材瘦小的小四生蔡沅錡在念幼稚園大班時就加入足球隊，好勝心強的他，曾經因球隊無法奪冠而沮喪，一度想放棄踢足球。蔡沅錡說：「那時候球隊都第2、3名，都沒有冠軍。」



至於蔡沅錡、曹世奇能越級參加比賽原因，張兆祿表示，兩人基本觀念、個人技術都比國中生好，僅生理素質比較差，「帶他們去看看外面是怎麼樣，踢得還不錯，還可以。」





台北市北投清江國小足球隊成立於民國67年，最重要推手莫過於從足球隊成軍第2年就帶隊至今的教練張兆祿，他同時也是台北市5人制足球協會理事長，將其人生大半歲月都花在足球上。中央社記者鄭傑文攝 107年1月7日

張兆祿站在球場旁緊盯球員練球，態度嚴謹，說話口氣也變得嚴厲，但私底下談起足球，總是笑容滿面，特別是談到以前指導過的球員，現在都已長大成人，有的還已經成為教練，臉上帶著滿足的神情。



「現在5人制足球國家隊教練都是我們的學生」，張兆祿露出得意地微笑，他說：「今天沒有清江，台灣就沒有5人制足球。」



中華男足去年10月在亞洲盃資格賽逆轉踢贏巴林，讓全台為之振奮，也令清江國小校長劉國兆相當感動，但他在球員踢進球那一瞬間也想到，這些都要歸功於基層打底以及教練協助，才能在那一瞬間進球。



5人制足球因為場地小、節奏快、規則簡單，且較強調個人的盤球及小組配合能力，近年來大為風行，也受到國際足球總會（FIFA）的重視和積極推動，亞洲5人制足球錦標賽將於今年2月在台北市開踢。



劉國兆除了希望政府能推動發展5人制足球重點栽培學校外，也為球員發聲，盼有完善升學、就業管道，讓球員能安心延續足球生涯。



「很多方面政府願意多做一點，我們在國際舞台上指日可待。」張兆祿感嘆說：「我們不是沒有選手，而是沒有環境。」



張兆祿期望，政府能協助建設發展5人制足球硬體設施、提供相關運動器材，並建議許多公園荒廢籃球場，可改建成5人制足球場地，透過發展5人制足球，打好足球根基，對於發展11人制足球也會有幫助。1070107





台北市北投清江國小堪稱台北市歷史最悠久的小學足球隊之一，隊史已經有40年，培養出許多足球人才。圖為清江國小足球隊員訓練情形。中央社記者鄭傑文攝 107年1月7日

受少子化影響，台北市清江國小踢足球的學生人數大幅下滑，一度面臨解散危機，好在有老師邀集其他老師小孩加入，才讓球隊延續下去，現有14名小球員。中央社記者鄭傑文攝 107年1月7日

影片來源：中央社

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