/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

>rss

淡水新市國小迅速崛起 成足球新勢力

發稿時間：2018/01/07 18:00

最新更新：2018/01/07 21:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市淡水區新市國小2014年成立校隊，至今3年多已拿下3座全國冠軍，小球員們持續不懈的練習，讓他們拚出亮眼成績。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日新北市淡水區新市國小2014年成立校隊，至今3年多已拿下3座全國冠軍，小球員們持續不懈的練習，讓他們拚出亮眼成績。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日

基層足運發展系列6（中央社記者李晉緯台北7日電）新北市淡水區新市國民小學過去以社團形式發展足球隊，2014年在具足球專長的正式教師張志全到校後成立校隊，至今3年多的時間已經拿下3座全國冠軍。

張志全對包括家長組成的後援會、學校和八方雲集等在地關係的多方經營，是新市國小足球隊能在短時間內迅速崛起的成功要素。

新市國小足球隊一週平均利用早自習練習2次，每次30分鐘、課餘練習3次，每次90分鐘，短短幾年間已連奪2015年全國Conti少年盃足球錦標賽全國總決賽U11歲學校組男生冠軍、2016全國學童盃足球錦標賽U12學校組男生冠軍、2017全國學童盃足球錦標賽U11學校組男生冠軍，並遠赴奧地利、瑞典參賽。

談到基層球隊的經營，擔任新市國小足球隊總教練的張志全說：「基層發展受限，主要還是卡在經費、場地上」，需要各方奔走、協助設法解決，教練除了要帶球隊踢出成績，也必須懂得多方經營，以獲得球隊所需的奧援。

以新市國小現況為例，目前學校有5支球隊（2到6年級各1隊），包括比賽、器材、交通、3名外聘教練的教練費等，一年至少需要100萬元的經費，在張志全、陳香吟、洪傳凱、露妮‧（王法）菈4名教練努力耕耘下，新市國小已是新北市體育重點發展項目學校，每年可獲新北市教育局、教育部體育署的補助。

除了政府的補助，隊員繳交的會費是球隊最主要且最穩定的收入來源。

張志全表示，為讓家長放心把孩子交給球隊，假日安排友誼賽親子同樂，讓家長也一起踢足球、愛足球，並藉此增加對足球、對球隊的認同感，同時後援會也有完整的組織，得以監督球隊運作、資金運用等，在這樣努力經營下，一點一滴累積信任。

由於球隊需自行籌措大筆經費，包括八方雲集等在地企業、福佑宮等地方善心單位，都是新市國小能一路前進的關鍵。張志全提到，八方雲集董事長夫人蘇淑幸過去曾是教師，對教育相當具有熱誠，且八方雲集是淡水在地企業，在認同新市國小推動足球運動的教育理念下，連續幾年贊助新市國小足球隊。

除了資金缺口要張羅，訓練的場地也是球隊常常要傷腦筋的地方，張志全率領的教練團用心經營球隊，得到家長們普遍的認同，後援會除投入資金支應球隊需要，也為球隊尋求更好訓練環境，包括賽季間偶爾借用新北市淡水商工職業學校校園練球等。

新市國小在校方家長的支持、教練團的經營、民間的贊助下，迅速崛起成為一股足球新勢力，相當值得基層足球發展參考。1070107

新北市淡水區新市國小足球隊總教練張志全受訪表示，「基層發展受限，主要還是卡在經費、場地上」，這些地方都需要各方奔走、協助設法解決。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日新北市淡水區新市國小足球隊總教練張志全受訪表示，「基層發展受限，主要還是卡在經費、場地上」，這些地方都需要各方奔走、協助設法解決。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日
新北市新市國小足球隊總教練張志全對包括家長組成的後援會、學校和民間企業如八方雲集等在地關係的多方經營，是讓新市國小足球隊能在短時間內迅速崛起的成功要素。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日新北市新市國小足球隊總教練張志全對包括家長組成的後援會、學校和民間企業如八方雲集等在地關係的多方經營，是讓新市國小足球隊能在短時間內迅速崛起的成功要素。中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日
新北市淡水區新市國民小學2014年成立足球校隊，至今3年多時間已經拿下3座全國冠軍，更遠赴奧地利、瑞典等地參賽，成績亮眼中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日新北市淡水區新市國民小學2014年成立足球校隊，至今3年多時間已經拿下3座全國冠軍，更遠赴奧地利、瑞典等地參賽，成績亮眼中央社記者謝佳璋攝　107年1月7日

延伸閱讀》一生青春獻足壇 「足球教父」陳益雄開創奇蹟

延伸閱讀》重視球技球品與態度 北門高中曾培養出許多「國腳」

延伸閱讀》他山之石 日本足球如何成功進軍世界盃足球賽？

延伸閱讀》基層足運發展系列報導

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP