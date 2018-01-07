淡水新市國小迅速崛起 成足球新勢力

新北市淡水區新市國小2014年成立校隊，至今3年多已拿下3座全國冠軍，小球員們持續不懈的練習，讓他們拚出亮眼成績。中央社記者謝佳璋攝 107年1月7日

基層足運發展系列6（中央社記者李晉緯台北7日電）新北市淡水區新市國民小學過去以社團形式發展足球隊，2014年在具足球專長的正式教師張志全到校後成立校隊，至今3年多的時間已經拿下3座全國冠軍。



張志全對包括家長組成的後援會、學校和八方雲集等在地關係的多方經營，是新市國小足球隊能在短時間內迅速崛起的成功要素。



新市國小足球隊一週平均利用早自習練習2次，每次30分鐘、課餘練習3次，每次90分鐘，短短幾年間已連奪2015年全國Conti少年盃足球錦標賽全國總決賽U11歲學校組男生冠軍、2016全國學童盃足球錦標賽U12學校組男生冠軍、2017全國學童盃足球錦標賽U11學校組男生冠軍，並遠赴奧地利、瑞典參賽。



談到基層球隊的經營，擔任新市國小足球隊總教練的張志全說：「基層發展受限，主要還是卡在經費、場地上」，需要各方奔走、協助設法解決，教練除了要帶球隊踢出成績，也必須懂得多方經營，以獲得球隊所需的奧援。



以新市國小現況為例，目前學校有5支球隊（2到6年級各1隊），包括比賽、器材、交通、3名外聘教練的教練費等，一年至少需要100萬元的經費，在張志全、陳香吟、洪傳凱、露妮‧（王法）菈4名教練努力耕耘下，新市國小已是新北市體育重點發展項目學校，每年可獲新北市教育局、教育部體育署的補助。



除了政府的補助，隊員繳交的會費是球隊最主要且最穩定的收入來源。



張志全表示，為讓家長放心把孩子交給球隊，假日安排友誼賽親子同樂，讓家長也一起踢足球、愛足球，並藉此增加對足球、對球隊的認同感，同時後援會也有完整的組織，得以監督球隊運作、資金運用等，在這樣努力經營下，一點一滴累積信任。



由於球隊需自行籌措大筆經費，包括八方雲集等在地企業、福佑宮等地方善心單位，都是新市國小能一路前進的關鍵。張志全提到，八方雲集董事長夫人蘇淑幸過去曾是教師，對教育相當具有熱誠，且八方雲集是淡水在地企業，在認同新市國小推動足球運動的教育理念下，連續幾年贊助新市國小足球隊。



除了資金缺口要張羅，訓練的場地也是球隊常常要傷腦筋的地方，張志全率領的教練團用心經營球隊，得到家長們普遍的認同，後援會除投入資金支應球隊需要，也為球隊尋求更好訓練環境，包括賽季間偶爾借用新北市淡水商工職業學校校園練球等。



新市國小在校方家長的支持、教練團的經營、民間的贊助下，迅速崛起成為一股足球新勢力，相當值得基層足球發展參考。1070107





新北市淡水區新市國小足球隊總教練張志全受訪表示，「基層發展受限，主要還是卡在經費、場地上」，這些地方都需要各方奔走、協助設法解決。中央社記者謝佳璋攝 107年1月7日

新北市新市國小足球隊總教練張志全對包括家長組成的後援會、學校和民間企業如八方雲集等在地關係的多方經營，是讓新市國小足球隊能在短時間內迅速崛起的成功要素。中央社記者謝佳璋攝 107年1月7日

新北市淡水區新市國民小學2014年成立足球校隊，至今3年多時間已經拿下3座全國冠軍，更遠赴奧地利、瑞典等地參賽，成績亮眼中央社記者謝佳璋攝 107年1月7日

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