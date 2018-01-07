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CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

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熱愛足球 這些企業出錢又出力

發稿時間：2018/01/07 18:06

最新更新：2018/01/07 20:00

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基層足運發展系列7（中央社記者蘇木春、李先鳳、李晉緯7日綜合報導）台灣足球運動不興盛，過去被譏為「足球沙漠」，但仍有一些熱愛足球的企業界等民間人士，出錢出力，維繫基層足運命脈，讓台灣足球得以持續發展。

大力卜公司十多年來贊助台中市多所學校發展足球運動，除教練、設備等經費，也補助清寒球員學雜費，讓他們踢球沒有後顧之憂，目標是台中也能出一支職業球隊，在場上發光發熱。

足球教練何基銘民國90年就加入大力卜公司，負責籌備台中市足球栽培計畫。他表示，大力卜公司董事長蕭瑞芬學生時期就熱愛足球，且立下心願有能力就要扶植國內足球運動。

大力卜公司90年先招聘4名教練，投入國安、協和、黎明與惠文等4所國小，推動基層足球教育，接著再以補助教練費、球員裝備、出賽經費的方式，擴及到全市12所國小、國中與高中等各級學校。

此外，還曾舉辦全國大力卜杯足球邀請賽，找來巴西職業球員參賽，讓國內的足球好手切磋球技。何基銘說，這在當時是創舉，也掀起一股熱潮，但最後因沒有適合場地、裁判等因素未能續辦。

何基銘說，推動足球運動除需要熱情，更需要財力支撐。大力卜公司十多年來已投入超過新台幣1億多元，平均每月支出超過百萬元，從球員訓練、教練、設施到球員宿舍，甚至是清寒球員的學雜費，董事長蕭瑞芬總是「有求必應」。

何基銘表示，蕭瑞芬只要有空就會現身球場，觀察小球員練球，若是有贊助的球隊踢進全國賽，他也會到場看球，卻從不現身致詞或合照，行事相當低調。

贊助足球出錢出力，蕭瑞芬希望有朝一日，台中也能出一支職業足球隊，在場上發光發熱。

東部足球強權、國立花蓮高級農業職業學校足球隊，也受到許多民間單位的奧援，像是漢光教育基金會從94年9月起，每年挹注100萬元經費。而球員們這陣子非常興奮和期待，原來是球隊19日將前往土耳其安塔利亞移地訓練。

由凱基銀行董事長魏寶生與精浚科技董事長廖國富等，出自他們對足球的熱情，齊力建構「夢想足球計畫」，資助花農足球隊機票費用新台幣170萬元，讓足球隊員有機會出國受訓。

至於球隊的其他食宿費用等估計約10萬元，學校向相關單位申請及籌募方式，全部經費終於到位。

此外，位於新北市淡水區的新市國小，近年來踢下不少冠軍，也受到在地的八方雲集、福佑宮等民間贊助，得以成為基層足球新勢力。1070107

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