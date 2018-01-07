一生青春獻足壇 陳益雄開創奇蹟

花蓮縣是各級足球隊比賽的常勝軍，也是國家足球員培育的搖籃，能有這樣成績，被稱為「足球教父」的陳益雄功不可沒，他一生青春及積蓄都奉獻給花蓮足球運動。圖為陳益雄頒獎給瑞北國小女足。（資料照片）中央社記者李先鳳攝 107年1月7日

基層足運發展系列8（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣的足球隊是各級足球賽的常勝軍，也是國腳培育搖籃，能有這樣成績，被稱為「足球教父」的陳益雄功不可沒，他一生青春及積蓄都奉獻給花蓮足球運動。



榮獲2006年金馬獎最佳紀錄片的「奇蹟的夏天」，描述花蓮美崙國中足球隊的故事，片中的靈魂人物就是陳益雄。





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老家在光復鄉的陳益雄就讀省立花蓮高中時，校園裡幾乎每一個學生都在踢球，足球風氣興盛。當時他只是學校足球隊「跑龍套」球員，但卻埋下對足球的熱情種籽，影響他的一生。



陳益雄曾任教花蓮光復國中、花崗國中、美崙國中。他說，任職美崙國中訓導主任時，看到學生分A、B兩段班，為讓B段班學生發揮精力並建立自信心，決定成立男足隊。



在後山，沒有經費、沒有設備的情況下，帶著一群孩子踢球。「想到當時的克難，眼淚就要掉下來。」陳益雄回憶，1993年學校還沒有蓋宿舍，小球員集中在學校活動中心打地鋪；沒有專職教練，踢的是比較便宜的橡膠球，沒錢買護脛套，綁上課本代替，操場上插兩根木桿當作球門就開始訓練。



經過一番苦練，隔年球員們以「初生之犢不畏虎」之姿，首度勇奪全中運男足亞軍，震驚全國足壇。



美崙小將更在2001年全國中等學校運動會中，以八年級球員踢倒高雄縣鳳西國中九年級學長的歷史性戰役而聲名大噪，同時光復國中女足也踢出冠軍，締造花蓮縣在全中運足球勇奪雙冠王的佳績。



去年底才落幕的2017年全國運動會，花蓮男、女足包辦雙金，成績傲人，再度展現花蓮足壇30年辛苦耕耘有成。



「將金錢和心力都投注花蓮足球，無怨無悔。」陳益雄經常到處募款、甚至自掏腰包，只希望培育出來的優秀選手在世界體壇發光發熱。他1988年接下花蓮縣足球委員會總幹事一職長達22年，卸任後擔任花蓮縣足球協會理事長至今。



多年來舉辦過國際青少年足球賽，也率球隊到大陸廣州、香港、日本等地比賽訓練。為讓花蓮足球扎根，重點輔導國小球隊，贊助球隊比賽服、足球鞋、背包及訓練經費等。



談起足球滔滔不絕，75歲的陳益雄還計劃成立足球發展基金會，聘請專屬教練及裁判、打造足球訓練基地、成立花蓮甲組足球隊及花蓮大學足球隊，盼再創花蓮足壇高峰。1070107





被稱為「足球教父」的陳益雄將一生青春及積蓄都奉獻給花蓮足球運動，他還計劃成立足球發展基金會，聘請專屬教練及裁判、打造足球訓練基地、成立花蓮甲組足球隊及花蓮大學足球隊，盼再創花蓮足壇高峰。中央社記者李先鳳攝 107年1月6日

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