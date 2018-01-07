日本基層足球健全 高中球隊超過4千隊

基層足運發展系列9（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣要發展足運，基層足球不可或缺，尤其是學校球隊必須普及。日本足球實力在亞洲名列前茅，不是因為球員天生奇才，而是其足球風氣興盛，基層健全，高中足球隊超過4000隊，全國大賽更是日本年度體育盛事。
以東北亞的各國足球實力來說，以南、北韓與日本實力最堅強，其中日本足球則是自1990年後才竄出頭，不到10年內就成功進軍世界盃足球賽，他們的成功經驗可做為台灣足球運動發展的借鏡。
基層是所有運動的根基，若以日本高中足球來說，共有3大賽事，包括U18高圓宮杯、全國高等學校綜合體育大會足球賽（夏季）與全國高等學校足球錦標賽（冬季）。
北門高中教練陳俊明曾多次率隊前往日本移訓、並在2013年現場觀看過全國高等學校足球錦標賽。「日本高中足球隊的數量，至少超過4000隊。」他說，想踢進日本全國賽可不容易，所有隊伍都得先從地方預賽出線。
陳俊明表示，日本每個縣的足球代表隊都在百隊上下，僅有1隊可取得出賽權，東京則是唯一例外能推派2隊參加，最後僅剩48支球隊參賽，競爭異常激烈。
日本學生足球發展起源很早，1917年全國高中足球錦標賽就已誕生，但當時棒球才是日本最主流的運動。國內知名足球球評李弘斌說，1978年日本把足球列為學校體育課程之一，為足球發展打下了根基，漫畫「足球小將翼」發行後在日本造成轟動，更有推波助瀾效果。
不過日本足球的真正蛻變，是1993年職業足球聯盟J聯盟（J-League）成立。陳俊明認為，J聯盟成立後，讓球員有了明確目標和夢想，想要成為職業足球選手自然得要力爭上游，這也是日本基層足球有著源源不絕動能的關鍵之一。
光有職業聯賽還不夠，日本為讓更多小孩參與足球運動，每年高中足球聯賽都會開放3000名小學生免費進場看球，加上擁有超過40家電視台參與轉播，讓足球運動在短時間內就累積了超高的關注度與人氣。
值得一提的是，日本的足球從小到大，都用相同系統踢球，陳俊明說，他看到日本高中聯賽每支球隊的踢法幾乎完全相同，令他非常訝異，他特別錄下比賽畫面研究，「協會制訂了一套範本，所有學校、教練和球員都依照這個範本訓練、比賽。」
所有人都用相同套路踢球，缺點是球員無法發揮特長，也沒有揮灑創意的空間，但這項方式也有優點，就是當國家隊徵召球員集訓時，球員幾乎不需要太多整合和磨合。
李弘斌透露，日本採取這種方式踢球，原因之一在於他們的身材條件相對不如歐美，只好在技術端和小組配合上做強化，「另一方面日本人的服從性非常高，只要協會定下的政策和方向，所有人都會照著相同的範本做。」1070107
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