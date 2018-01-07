/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

>rss

日本基層足球健全 高中球隊超過4千隊

發稿時間：2018/01/07 18:21

最新更新：2018/01/07 20:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

基層足運發展系列9（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣要發展足運，基層足球不可或缺，尤其是學校球隊必須普及。日本足球實力在亞洲名列前茅，不是因為球員天生奇才，而是其足球風氣興盛，基層健全，高中足球隊超過4000隊，全國大賽更是日本年度體育盛事。

以東北亞的各國足球實力來說，以南、北韓與日本實力最堅強，其中日本足球則是自1990年後才竄出頭，不到10年內就成功進軍世界盃足球賽，他們的成功經驗可做為台灣足球運動發展的借鏡。

基層是所有運動的根基，若以日本高中足球來說，共有3大賽事，包括U18高圓宮杯、全國高等學校綜合體育大會足球賽（夏季）與全國高等學校足球錦標賽（冬季）。

北門高中教練陳俊明曾多次率隊前往日本移訓、並在2013年現場觀看過全國高等學校足球錦標賽。「日本高中足球隊的數量，至少超過4000隊。」他說，想踢進日本全國賽可不容易，所有隊伍都得先從地方預賽出線。

陳俊明表示，日本每個縣的足球代表隊都在百隊上下，僅有1隊可取得出賽權，東京則是唯一例外能推派2隊參加，最後僅剩48支球隊參賽，競爭異常激烈。

日本學生足球發展起源很早，1917年全國高中足球錦標賽就已誕生，但當時棒球才是日本最主流的運動。國內知名足球球評李弘斌說，1978年日本把足球列為學校體育課程之一，為足球發展打下了根基，漫畫「足球小將翼」發行後在日本造成轟動，更有推波助瀾效果。

不過日本足球的真正蛻變，是1993年職業足球聯盟J聯盟（J-League）成立。陳俊明認為，J聯盟成立後，讓球員有了明確目標和夢想，想要成為職業足球選手自然得要力爭上游，這也是日本基層足球有著源源不絕動能的關鍵之一。

光有職業聯賽還不夠，日本為讓更多小孩參與足球運動，每年高中足球聯賽都會開放3000名小學生免費進場看球，加上擁有超過40家電視台參與轉播，讓足球運動在短時間內就累積了超高的關注度與人氣。

值得一提的是，日本的足球從小到大，都用相同系統踢球，陳俊明說，他看到日本高中聯賽每支球隊的踢法幾乎完全相同，令他非常訝異，他特別錄下比賽畫面研究，「協會制訂了一套範本，所有學校、教練和球員都依照這個範本訓練、比賽。」

所有人都用相同套路踢球，缺點是球員無法發揮特長，也沒有揮灑創意的空間，但這項方式也有優點，就是當國家隊徵召球員集訓時，球員幾乎不需要太多整合和磨合。

李弘斌透露，日本採取這種方式踢球，原因之一在於他們的身材條件相對不如歐美，只好在技術端和小組配合上做強化，「另一方面日本人的服從性非常高，只要協會定下的政策和方向，所有人都會照著相同的範本做。」1070107

延伸閱讀》即使學校球隊數增加 台灣基層足球發展仍面臨這些問題

延伸閱讀》重視球技球品與態度 北門高中曾培養出許多「國腳」

延伸閱讀》台灣基層足運發展系列報導

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP