賈西亞單兵不敵裕隆 台銀吞2連敗

（中央社記者龍柏安台北7日電）聯盟戰績排名第一的台灣銀行，本週面臨艱苦的3連戰，今天就算洋將賈西亞狂轟全場最高的33分，終場以68比83不敵裕隆納智捷，吞下對戰2連敗。



台銀本週接連與台灣啤酒、璞園建築與裕隆交手，週五艱辛擊敗台啤後，拉出隊史新高的6連勝，可惜接下來面對璞園與裕隆都吞敗，也是台銀本季第2次寫下2連敗。



裕隆今天全隊12人輪番上陣，共有11人有得分紀錄，其中又以王牌射手「男模」呂政儒的17分最高，老將周士淵則拿下次高的13分，主控林韋翰雖僅拿下7分，卻送出全場最多的7助攻，這也是他連續第6場能傳出5助攻以上的演出。



裕隆今擊敗台銀，不但拉出2連勝，且近兩場比賽團隊場均助攻高達19次，對此周士淵強調，團隊作戰遠比單兵更有效率，且只要大家願意多分享球，多一點助攻、多一些傳球，對於比賽的流暢性也有幫助。



台銀洋將賈西亞（Charles Garcia）今累計23投13中，轟下全場最高的33分、13籃板，除他外，僅本土一哥陳順詳拿下次高的14分，也是全隊唯二得分達雙位數的球員。



台銀輸球後戰績仍以8勝5負高掛聯盟第一，而裕隆拿下勝利後則以7勝6負，排名與璞園並列第三。



SBL今在高雄巨蛋進行最後3場賽事，稍早金門酒廠以72比69險勝台北達欣工程，最後一場則由富邦勇士出戰台灣啤酒。1070107