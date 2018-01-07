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CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

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彭政閔自費辦訓練營 直呼比總冠軍賽緊張

發稿時間：2018/01/07 19:45

最新更新：2018/01/07 21:45

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中職中信兄弟隊彭政閔（左3）去年成立「社團法人台灣火星人運動發展協會」，7日舉辦首屆訓練營、親自擔任講師，另外也邀請耿伯軒（左）、中信兄弟隊教練朱偉銘（左2）、球員陳江和（右2）與鄭錡鴻（右）等人加入，欲將各自的專業傳承給學員。中央社記者張新偉攝　107年1月7日中職中信兄弟隊彭政閔（左3）去年成立「社團法人台灣火星人運動發展協會」，7日舉辦首屆訓練營、親自擔任講師，另外也邀請耿伯軒（左）、中信兄弟隊教練朱偉銘（左2）、球員陳江和（右2）與鄭錡鴻（右）等人加入，欲將各自的專業傳承給學員。中央社記者張新偉攝　107年1月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）職棒球員彭政閔舉辦首屆火星人運動發展協會訓練營，活動費用由彭政閔個人品牌商品收入，加上自掏腰包支付，彭政閔今天課程滿場跑，直呼「比打總冠軍賽緊張」。

彭政閔去年成立台灣火星人運動發展協會，推出個人品牌，今天首屆訓練營展開，彭政閔表示，剛開始有訓練營構想，是和幾個好友交換意見。雖然參加過許多訓練營，但第一次動手舉辦，包括行政、規劃、場地等，各項事情還是沒能做得很周到，希望未來訓練營可以成為常態。

此次訓練營沒有收費，相關費用也沒有對外募款，由彭政閔個人品牌商品收入，加上他自掏腰包支付，希望可以「向下扎根」。彭政閔笑說，30歲過後開始用自己當試驗品，去年去美國自主訓練也有很大的啟發，「有些東西如果早一點發現，對我的幫助應該會更大」。

彭政閔今天訓練營滿場跑，主持開訓、結訓典禮，也指導球員打擊，就是希望首屆訓練營能夠圓滿。他笑說「今天比我打總冠軍賽還緊張」，他也特別提到此次訓練營著重下半身訓練觀念，並提醒球員，訓練不可能立竿見影，必須長時間的累積。他說：「雖然現在有些動作可能受限於身體條件做不出來，但是持之以恆訓練，相信有一天可以比同齡的球員做得更好，這是一個累積的結果。」

今年職棒球季結束後，各類訓練營不間斷，彭政閔表示，每個訓練營的方式和觀念都不同，球員藉由訓練營吸收新知，還要去判斷、轉化成為對自己有幫助的東西。1070107

「社團法人台灣火星人運動發展協會」第一屆訓練營7日在台北南港高工舉行，授課時分成3組，打擊組由彭政閔（右2）親自指導小選手打擊動作要領。中央社記者張新偉攝　107年1月7日「社團法人台灣火星人運動發展協會」第一屆訓練營7日在台北南港高工舉行，授課時分成3組，打擊組由彭政閔（右2）親自指導小選手打擊動作要領。中央社記者張新偉攝　107年1月7日
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