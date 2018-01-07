呂奇旻關鍵8分領軍 台啤逆轉勝富邦

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣啤酒今天靠著呂奇旻在第4節最後2分42秒內獨拿8分，包括連續2記3分球，率隊拉出一波24比17攻勢後來居上，終場77比73逆轉勝富邦勇士，也終止了2連敗。



呂奇旻今拿下全隊最高的15分，但超過一半是在決勝第4節拿下，且集中在最後2分42秒內，他坦言：「我們前幾場輸得很可惜，真的需要一場勝利。」他也透露自己身為隊長，就算球隊處於落後，他能做的就是把握機會、勇敢出手。



更難得的是，台啤洋將李恩（Liam McMorrow）上半場就領到4犯，深陷犯規麻煩的他最後成功打完全場，對此呂奇旻坦言，上半場打完後，他鼓勵隊友，關鍵是本土球員要撐起來，如果只靠洋將打天下，再好的洋將來也沒用。



富邦主控「小胖」洪志善今天手感熱得發燙，他全場3分球13投8中，轟下全場最高的24分，可惜第4節最後7.8秒，富邦以73比76落後3分，隊友沒能把球交到他的手上，張伯維外線開火沒能命中，富邦又沒能搶下進攻籃板，幾乎到手的勝利就這樣飛了。



台啤贏球，戰績以5勝9負排名仍居聯盟7隊之末，而富邦輸球後以6勝6負，暫居聯盟第4。



SBL今天在高雄巨蛋進行3場比賽，稍早金門酒廠以72比69險勝台北達欣工程，第2場裕隆納智捷則以83比68擊敗聯盟龍頭台灣銀行。1070107