/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

>rss

潛力股吳秉恩訓練營挖寶 鄭錡鴻教學相長

發稿時間：2018/01/07 21:29

最新更新：2018/01/07 21:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北7日電）成德高中國中部投手吳秉恩此次有參加火星人運動發展協會訓練營，他表示此次學到很多不同的觀念、收穫很多；吳秉恩有少棒國手資歷，未來希望投打兼顧，偶像為大谷翔平。

吳秉恩曾入選2015年U12世界盃少棒賽中華代表隊，目前就讀成德高中（國中部），維持投打雙刀，吳秉恩有球速，打擊也有力量，潛力備受看好。

經過國中磨練，吳秉恩自認成長很多，他提到剛升上國中時，跟著學長一起比賽壓力很大，很怕失誤，現在變成學長了，也有要帶起學弟的使命感。未來希望維持投打兼顧，並提到投手未來發展性感覺更大，但對自己的打擊也有自信。

吳秉恩先前也曾參加其他打擊、投手訓練營，但他提到在這邊學到很多過去沒接觸的新觀念；投手部門的丟氣球訓練，「先前投球時也曾有動作容易開掉的問題，透過丟氣球，投起來感覺不錯」，對動作開掉的問題，也有一定的幫助。

此次訓練營分投手、守備、體能、打擊部分，耿伯軒和中信兄弟隊投手鄭錡鴻負責指導投手，鄭錡鴻也將先前去美國棒球學校所學搬到訓練營，「希望讓球員知道，怎麼用正確的方式投球和訓練，能夠降低受傷的機率。」

鄭錡鴻表示，投手訓練的重點在腰部的旋轉，課程中先觀察球員們的投球動作，再加以修正、調整，也運用氣球固定球員的出手點和角度，「看小朋友投球也是一種訓練，從他們身上也可以看到一些我可能產生的問題」，透過觀察別人來學習。1070107

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP