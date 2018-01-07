潛力股吳秉恩訓練營挖寶 鄭錡鴻教學相長

（中央社記者謝靜雯台北7日電）成德高中國中部投手吳秉恩此次有參加火星人運動發展協會訓練營，他表示此次學到很多不同的觀念、收穫很多；吳秉恩有少棒國手資歷，未來希望投打兼顧，偶像為大谷翔平。



吳秉恩曾入選2015年U12世界盃少棒賽中華代表隊，目前就讀成德高中（國中部），維持投打雙刀，吳秉恩有球速，打擊也有力量，潛力備受看好。



經過國中磨練，吳秉恩自認成長很多，他提到剛升上國中時，跟著學長一起比賽壓力很大，很怕失誤，現在變成學長了，也有要帶起學弟的使命感。未來希望維持投打兼顧，並提到投手未來發展性感覺更大，但對自己的打擊也有自信。



吳秉恩先前也曾參加其他打擊、投手訓練營，但他提到在這邊學到很多過去沒接觸的新觀念；投手部門的丟氣球訓練，「先前投球時也曾有動作容易開掉的問題，透過丟氣球，投起來感覺不錯」，對動作開掉的問題，也有一定的幫助。



此次訓練營分投手、守備、體能、打擊部分，耿伯軒和中信兄弟隊投手鄭錡鴻負責指導投手，鄭錡鴻也將先前去美國棒球學校所學搬到訓練營，「希望讓球員知道，怎麼用正確的方式投球和訓練，能夠降低受傷的機率。」



鄭錡鴻表示，投手訓練的重點在腰部的旋轉，課程中先觀察球員們的投球動作，再加以修正、調整，也運用氣球固定球員的出手點和角度，「看小朋友投球也是一種訓練，從他們身上也可以看到一些我可能產生的問題」，透過觀察別人來學習。1070107