羽協通過理事長直選 會費調降未過

（中央社記者李晉緯台北8日電）中華民國羽球協會7日召開會員大會，會中通過由全體會員直選理事長、理監事，但會費調降一案未能通過，個人會員入會費、常年會費維持2000元、500元。



羽協秘書長李侑龍今天接受訪問時表示，羽協依據國體法精神、體育署建議，確定由全體會員直選理事長、理監事，協會著手審視預報名資料，「主要就是申請者年齡不符規定的先剔除，重複資料的會先釐清」，只要申請者年齡符合規定且無犯罪紀錄，協會將通知繳費，完成手續後即可入會，屆時協會將把名單整理送交體育署。



至於會費的部分，李侑龍提到，原本基於鼓勵全民參與的精神，希望降低會員的入會、常年會費，「當初這兩項費用希望降到500元、300元，或是200元、100元的水平，但是考量對部分已繳交4、5年會費的舊會員不公平，因此未能通過而維持原案」。



而反映選手心聲的選手理事，李侑龍表示，未來羽協的選手理事將有7人，除了已表態的羽球世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成外，「包括一些老選手、地方羽委會具國手資格的代表，都有人表達參選的意願」但李侑龍也提到，目前大家都僅表態，尚未實際報名。



羽協在里約奧運期間陸續爆出戴資穎「球鞋門」、「球衣事件」，又傳出包括王子維、廖冠皓等選手也都有類似經驗，因此飽受外界抨擊，前秘書長蔡鴻鵬因此下台，前理事長程俊琅也在選舉中不敵選手出身的張國祚，並湧入1萬8598人在預報名系統申請入會，在各單項協會中排名第3。1070108