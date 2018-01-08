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爆米花聯盟季後賽 興富發16日對戰台電

發稿時間：2018/01/08 13:00

最新更新：2018/01/08 13:00

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（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）爆米花棒球聯盟例行賽7日結束後，合作金庫、台北興富發、台電晉級季後賽，棒協今天公布賽程表，台北興富發、台電16日先交手，勝隊23日再與合庫打冠軍賽。

中華民國棒球協會今天發布新聞稿表示，爆米花棒球聯盟例行賽歷經2個月，總計180場例行賽中，扣除因天氣因素而取消的52場比賽，10隊在兩個月中完成128場比賽，其中以崇越隼鷹出賽35場最多。

隨著例行賽告一段段落，進入季後賽的前3名名單也宣告出爐，合作金庫挾帶2017年春季聯賽及協會盃冠軍氣勢，以22勝7敗，勝率7成59一枝獨秀獨占鰲頭。

台北興富發（15勝10敗）與台電（19勝14敗）則是鏖戰至最後才驚險地搶下季後賽資格，其中台電開賽初期飽受傷兵困擾，陣中主力分別因流行性感冒，受傷導致戰績不佳，所幸中段後球員紛紛歸隊，才迎頭趕上。

爆米花棒球聯盟季後賽採兩輪制，台北興富發、台電16日起先在天母棒球場交手，勝隊23日起再與合庫打冠軍賽，比賽皆採5戰3勝制。

崇越隼鷹雖然無緣季後賽，但包辦最多個人獎項，高塩將樹囊括勝投王、防禦率王，黃義坤拿下打點王、安打王；台電王翔鷹搶下救援王，李育全為打擊王；台南市王偉傑為全壘打王；新北市廖傑陞為盜壘王。

另外，棒協在這次比賽中還籌組亞運大學培訓隊，由國內優秀大專球員組成，棒協表示，為了使更多球員透過長期比賽中去磨練，並可讓2018年亞運教練團藉此觀察國內新生代球員與特色。

儘管期間適逢大專盃預賽，近3週時間球員更換頻繁，不過棒協認為，亞運大學培訓隊陣中如投手劉軒荅、鄭浩均、藍愷青以及野手王詩聰、俎品辰、陳晨威與李凱威等人精彩表現都讓外界看到未來新生代棒球希望。1070108

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