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台裔18歲女孩陳楷雯 花式滑冰亮眼新星

發稿時間：2018/01/08 16:02

最新更新：2018/01/08 16:44

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影片來源：U.S. Figure Skating YouTube頻道

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）18歲的台裔美籍花式滑冰選手陳楷雯入選美國滑冰國家隊，將代表美國角逐平昌冬奧。她2017年在全美花式滑冰錦標賽中勇奪金牌，更在短曲項目拿下破紀錄的72.82分。

陳楷雯2015年在全美花式滑冰錦標賽中拿下銅牌，首度成為全球關注焦點，去年則在世界花式滑冰錦標賽獲得第4名，以下是國際女性雜誌「柯夢波丹」（Cosmopolitan）整理有關她的12件事情。

●陳楷雯4歲接觸滑冰，6歲接受正式訓練。弟弟陳楷捷同為滑冰好手。她曾說：「滑冰幫我找到自己。這是我展現自己的方式。」

●陳楷雯雙親皆為台裔，1995年移民美國。陳楷雯說得一口流利的普通話。她說：「我小時候常常待在台灣，與住在那裡的祖父母很親。我為此感激。我對自己的傳統和根源感到自豪。我對我是誰和那代表的含意感到驕傲。」

●為了接受密集訓練，陳楷雯從7年級開始便在家自學。陳楷雯說：「當我還在學校上課時，我必須在清晨4時起床，練完滑冰再去學校上課。放學再轉車到滑冰場練習。」

●陳楷雯身高147公分，身材比其他隊友嬌小。

●無論是否上場比賽，陳楷雯都戴著玉製的兔子項鍊。陳楷雯9歲時腳部受傷，母親送了這條項鍊，希望這條項鍊能夠保佑屬兔的女兒。

●陳楷雯將場上的自己稱作「安靜的刺客」。她說：「對我而言，當我說『安靜的刺客時』，意思是，對，沒錯，我很安靜。但當我自己站在場上，我無所畏懼，我不害怕出擊。」

●最大的對手是自己。陳楷雯說：「我認為，美國滑冰選手間確實會相互競爭，但我們都尊敬彼此。而我最大的競爭對手或許是自己。因為當我站在場上，我就是自己一個人。我有我的目標，我知道自己能夠達成。」

●指導陳楷雯的是日裔前花式滑冰好手、1992年冬奧女單冠軍克莉斯蒂．山口（Kristi Yamaguchi）。克莉斯蒂．山口形容，我初次見到當年12歲的陳楷雯時，立刻感受到她有一股特別且無窮的潛能。

●陳楷雯第一次與克莉斯蒂．山口見面時，便請她在自己的靴子上簽名，以求好運。現在，陳楷雯每次上場比賽前，都會請克莉斯蒂．山口在她右腳冰鞋簽名。

●陳楷雯希望未來能夠進入醫療領域。陳楷雯飽受腳傷所苦，而她在滑冰生涯獲得的醫療協助，鼓舞她朝相關領域發展。

●空閒時，陳楷雯選擇畫畫。她說她喜歡各種「藝術和手工藝」，還說自己從7歲開始畫畫。陳楷雯說，這有助她放鬆，將滑冰暫時拋諸腦後，她也喜歡寫札記。

●她為自己一路走向滑冰冠軍的旅程寫了一本書。她說：「我對於能與粉絲及其他滑冰選手分享我的故事感到非常興奮。我想告訴人們，只要努力、永不放棄且相信自己，就能成功。」（譯者：中央社劉文瑜）1070108

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