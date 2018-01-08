麥卡倫終場前逆轉 拓荒者一分險勝馬刺[影]

影片來源：Portland Trail Blazers YouTube頻道

（中央社波特蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者後衛麥卡倫（CJ McCollum）今天晚間比賽貢獻25分及7次助攻，幫助拓荒者在俄勒岡州波特蘭市以111比110逆轉險勝聖安東尼奧馬刺。



在全明星後衛里拉德（Damian Lillard）小腿肌腱拉傷缺賽的情況下，拓荒者球員哈克雷斯（Maurice Harkless）砍下19分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）貢獻17分及13個籃板，後衛奈皮爾（Shabazz Napier）添得15分及7次助攻。



路透社報導，馬刺前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）對上前東家得到30分和14個籃板，老將吉諾比利（Manu Ginobili）三分球9投6中，拿下本季最高的26分。



在全明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）因肩膀傷勢而缺陣下，中鋒保羅．賈索（Pau Gasol）為馬刺貢獻16分和9次助攻。



法新社報導，阿德雷奇有機會幫助馬刺逆轉，但終場哨音響起時，他的中距離跳投卻彈出籃框沒進。



這場呈現拉鋸的比賽，在最後2分48秒內兩隊出現4次超前領先的狀況。



阿德雷奇拿下馬刺全隊最高的30分，40歲阿根廷老將吉諾布里貢獻26分，成為NBA史上連續兩場比賽得分都超過20分的最老球員。（譯者：中央社陳彥鈞）1070108