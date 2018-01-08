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波辛吉斯砍下29分 率領尼克擊倒獨行俠

發稿時間：2018/01/08 19:28

最新更新：2018/01/08 19:28

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（中央社波特蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克前鋒波辛吉斯今晚比賽拿下29分及8個籃板，後衛傑克投出超前比數的一擊，兩人幫助尼克在達拉斯以100比96擊敗達拉斯獨行俠。

路透社報導，尼克板凳球員歐奎恩貢獻15分及11個籃板，幫助球隊止住3連敗，尼克在過去9場比賽中僅拿下2場勝利。中鋒坎特（Enes Kanter）添得13分及18個籃板，後衛傑克（Jarrett Jack）拿下12分和8次助攻。

巴恩斯（Harrison Barnes）為獨行俠貢獻25分，日前球隊打出本季最佳的4連勝後，今晚的輸球則是苦吞3連敗。後衛馬修茲（Wesley Matthews）砍下14分，但獨行俠全場僅有37.4%的投籃命中率，包括三分球24投6中，且全隊抓下40個籃板，輸給尼克的59個籃板。

尼克在比賽第3節得到的19分中，有10分是由波辛吉斯所拿下，尼克以75比71的領先優勢進入第4節。

波辛吉斯（Kristaps Porzingis）在比賽終場前3分25秒罰進2球後，尼克仍舊保持8分領先。

但獨行俠前鋒巴恩斯以三分球展開一波8比0的攻勢，哈里斯（Devin Harris）也投進一顆三分球結束攻勢，兩人在終場前2分28秒一度將比分拉成92比92平手。（譯者：中央社陳彥鈞）1070108

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