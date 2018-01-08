高中聯賽木棒組 南港高工連2場險勝晉級

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事持續，南港高工8日對戰大德工商，南港高工陳延昌5局下敲出帶2分打點安打，助球隊以4比3逆轉勝。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年1月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）106學年度高中棒球聯賽（木棒組），南港高工今天以4比3逆轉大德工商，連2場險勝對手，以3勝1敗的成績，確定晉級第二階段。



106學年度高中聯賽木棒組賽事進入第4天，南港今天出戰大德，形成拉鋸戰，大德先在1局上先馳得點後，南港3局下利用保送及失誤，沒有安打就將比數追平。



大德後續4局上利用南港內野手3次失誤，加上王柏凱安打推進拿下2分再度要回領先。



不過南港4局下隨即以2次保送、2次觸身，將比數追至1分差，陳延昌5局下敲出帶有2分打點安打，一棒逆轉比數為4比3，加上牛棚成功壓制未再失分，讓南港順利收下第3勝。



南港前一場才以3比2擊退東石高中，今天再以4比3一分險勝對手，以3勝1敗的成績，確定晉級第二階段賽事。



南港總教練吳承翰表示：「本場比賽就是想辦法站上壘包，比賽後半段比數接近時，利用一些收打戰術，讓對手不穩，也成功奏效。」



敲出逆轉安打的陳延昌指出，「拿下勝利的感覺真的很爽」，而他也提到，這是高三的最後一次聯賽，當然會特別想替球隊貢獻，希望接下來的比賽自己能夠積極進攻，幫助球隊拿下更多勝利。



另一場麥寮高中與穀保家商之戰，麥寮4局下在李永衽安打上壘後，靠著林永和、陳方連續安打拿下第1分，加上投手林莛淯先發5局，僅被穀保敲出4支安打、無失分，最終比賽因雨勢過大，大會5局裁定麥寮以1比0擊敗穀保，以全勝之姿晉級第二階段。



另外，南英商工今天出戰台南海事，全場敲出20支安打，打完6局就以11比0扣倒台南海事，但南英第三棒、U18國手郭天信打擊熄火，也是先發打線唯二沒有安打的球員。



郭天信去年世界盃表現不俗，有望旅外的他，今年迎接最後一次高中木棒聯賽，他賽後失落地說：「知道今天現場有球探，我太想表現了，有點心急，沒有打好。」



不過，郭天信隨後以正面語氣鼓勵自己，「回去會再調整自己的心態，之後的比賽會好好打。」1070108