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雪梨網賽女雙首輪 詹詠然艱辛開紅盤

發稿時間：2018/01/08 20:50

最新更新：2018/01/08 20:50

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（中央社記者龍柏安台北8日電）世界網球雙打球后詹詠然今天和捷克搭檔赫拉瓦科娃在雪梨網球賽女雙首輪，和對手鏖戰至搶10，在3比3之際連拿7分，驚險擊敗捷克與西班牙跨國聯軍，有驚無險闖過頭關。

雪梨網球賽是詹詠然本季的第2場比賽，她上週在布里斯本網球賽止步女雙4強，這一站希望能加速與新搭檔磨合，以最佳狀態迎接15日登場的四大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽。

雪梨網球賽是男女共站，女子組獎金高達73.39萬美元，詹詠然與搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）榮膺大會頭號種子，沒想到首輪差點就栽跟頭。

詹詠然與赫拉瓦科娃今天對手，是捷克的沃拉科娃（Renata Voracova）與西班牙女將桑多妮亞（Arantxa Parra Santonja），「詹赫配」開局狀況極佳，連2次破發早早拉開比數，首盤先以6比2輕鬆拿下。

不料次盤開始詹詠然發球陷入亂流，3次發球都被對手破發，就算成功回2度回破，次盤「詹赫配」仍以4比6讓出。

關鍵搶10，「詹赫配」在前6分和對手持平，好在接下來靠著一波7比0攻勢成功關門、挺進8強，下一輪對手將是斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）和西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez），與美國女將金久慈與德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）間的勝方。1070108

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