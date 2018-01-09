高國豪領軍大勝 在美獲12月最佳球員

台灣旅美籃球好手高國豪目前就讀於美國馬紹爾鎮社區學院，他領軍主場迎戰克拉克大學轟下全場最高的24分，率隊以101比62大勝對手，被馬紹爾鎮社區學院評選為2017年12月最佳男子運動員。（取自馬紹爾社區學院籃球隊官網）中央社記者龍柏安傳真 107年1月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣旅美籃球好手高國豪今天雙喜臨門，他領軍迎戰克拉克大學攻下全場最高的24分，率隊以101比62大勝對手，並被馬紹爾鎮社區學院評選為12月最佳男子運動員。



高國豪在HBL被譽為「史上最強高中生」，去年從松山高中畢業後，前往美國唸書打球，目前他就讀於美國愛阿華州（Iowa）的馬紹爾鎮社區學院（Marshalltown Community College），本季他代表校隊出賽16場，場均可攻下15.6分、3.2助攻與2.7籃板，最可怕的是，3分球命中率高達42.4%。



高國豪在12月出賽5場，總計拿下99分，場均可攻下19.8分，此外，投籃命中率也有46%的高水準，而他5場比賽合計送出15次助攻與8次抄截，美國時間2017年12月5日他出戰國家公平社區學院（State Fair Community College），繳出赴美後單場新高的36分，堪稱是代表作。



馬紹爾鎮社區學院男籃隊教練布萊恩傑爾森（Brynjar Brynjarsson），談起高國豪的表現讚不絕口，他說：「奧斯卡（高國豪）是一名傑出的運動員，而且他非常認真，每一場比賽開打前他都做好充分準備，我認為他只是打出自己的表現。」



新年第一戰，高國豪領軍主場迎戰克拉克大學（Clarke University），他全場僅出賽23分鐘，累計17投9中，包括3分球13投6中，就轟下全場最高的24分、2籃板與1助攻，同樣來自松山高中的丁聖儒，此役表現同樣不俗，他替補出賽14分鐘，3分球3投中2，另外帶2罰中1，攻下7分、3助攻、2抄截與2籃板。1070109