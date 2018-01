籃網台灣之夜送公仔 林書豪盼留一尊

(中央社記者黃兆平紐約8日專電)美國職籃籃網隊今晚主場出戰多倫多暴龍舉行台灣之夜,林書豪雖因傷無法出席,但球迷可拿到限量版豪小子公仔,他特別在推特貼文感謝球團貼心與球迷支持,還要求留一尊給他。



籃網今晚表現不俗,正規賽力戰打平,可惜在延長賽以113比114,一分飲恨,雖敗猶榮。



陣中有球星林書豪的NBA籃網隊在紐約擁有廣大亞裔球迷,可惜林書豪本季開幕戰膝傷報銷,完成手術後,林書豪已展開冗長的復健和重訓。



大紐約區台灣人社團聯合會、觀光局、僑委會與籃網合辦的台灣之夜,儘管低溫,仍吸引近千名僑胞到場觀戰,長期支持籃網的建大輪胎也共襄盛舉,贊助一萬份限量版林書豪公仔。



許多球迷特別穿上林書豪7號球衣,表達支持,期盼他不要洩氣,盡早回到場上,再顯威風。



台灣之夜還邀請在「廚神當道」(MasterChef)節目,以「台式文蛤湯」一舉成名的王凱傑與台裔第二代子弟領唱美國國歌,身為音樂老師及男高音的他展露好歌喉。



新澤西州維德中文學校扯鈴隊出神入化的絕技,更贏得全場數萬名觀眾鼓掌叫好。



觀光局也在現場設攤推廣遊亞洲不忘台灣,還有今年主推的海灣旅遊年、即將登場的台灣燈會以及單車遊台灣等活動,同時預告今年5月開鑼的Passport to Taiwan亞裔傳統月活動,讓今晚巴克萊中心(Barclays Center)相當有台灣味。



駐紐約台北經文處長徐儷文表示,籃球是美國人最喜愛的運動項目之一,透過籃網台灣之夜讓更多北美民眾認識台灣,到台灣旅遊,感受台灣僑胞對台灣、對籃球及對林書豪的熱情。同時期盼林書豪早日康復,重回球場。1070109





Wish I could be there with the team and the fans!! Thanks @BrooklynNets for the bobbleheads...save me one! https://t.co/EjDHnKlK7f