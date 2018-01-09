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籃網台灣之夜送公仔 林書豪盼留一尊

發稿時間：2018/01/09 14:03

最新更新：2018/01/09 14:35

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zoom in 美國職籃籃網隊8日晚間舉行台灣之夜，林書豪雖因傷無法出席，但球迷可拿到限量版豪小子公仔。（圖取自籃網推特twitter.com/BrooklynNets）美國職籃籃網隊8日晚間舉行台灣之夜，林書豪雖因傷無法出席，但球迷可拿到限量版豪小子公仔。（圖取自籃網推特twitter.com/BrooklynNets）

（中央社記者黃兆平紐約8日專電）美國職籃籃網隊今晚主場出戰多倫多暴龍舉行台灣之夜，林書豪雖因傷無法出席，但球迷可拿到限量版豪小子公仔，他特別在推特貼文感謝球團貼心與球迷支持，還要求留一尊給他。

籃網今晚表現不俗，正規賽力戰打平，可惜在延長賽以113比114，一分飲恨，雖敗猶榮。

陣中有球星林書豪的NBA籃網隊在紐約擁有廣大亞裔球迷，可惜林書豪本季開幕戰膝傷報銷，完成手術後，林書豪已展開冗長的復健和重訓。

大紐約區台灣人社團聯合會、觀光局、僑委會與籃網合辦的台灣之夜，儘管低溫，仍吸引近千名僑胞到場觀戰，長期支持籃網的建大輪胎也共襄盛舉，贊助一萬份限量版林書豪公仔。

許多球迷特別穿上林書豪7號球衣，表達支持，期盼他不要洩氣，盡早回到場上，再顯威風。

台灣之夜還邀請在「廚神當道」（MasterChef）節目，以「台式文蛤湯」一舉成名的王凱傑與台裔第二代子弟領唱美國國歌，身為音樂老師及男高音的他展露好歌喉。

新澤西州維德中文學校扯鈴隊出神入化的絕技，更贏得全場數萬名觀眾鼓掌叫好。

觀光局也在現場設攤推廣遊亞洲不忘台灣，還有今年主推的海灣旅遊年、即將登場的台灣燈會以及單車遊台灣等活動，同時預告今年5月開鑼的Passport to Taiwan亞裔傳統月活動，讓今晚巴克萊中心（Barclays Center）相當有台灣味。

駐紐約台北經文處長徐儷文表示，籃球是美國人最喜愛的運動項目之一，透過籃網台灣之夜讓更多北美民眾認識台灣，到台灣旅遊，感受台灣僑胞對台灣、對籃球及對林書豪的熱情。同時期盼林書豪早日康復，重回球場。1070109

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