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謝淑薇彭帥出師不利 雪梨網賽首輪出局

發稿時間：2018/01/09 15:22

最新更新：2018/01/09 15:22

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣網球女將謝淑薇暌違3年多再和中國女將彭帥聯手，兩人在雪梨網球賽女雙16強，歷時1小時3分鐘，以4比6、2比6不敵中國楊釗煊與日本青山修子，首輪止步。

雪梨網球賽是男、女共站的比賽，是四大滿貫、澳洲網球公開賽的暖身賽，女子組獎金為73.39萬美元，這場比賽也是謝淑薇與彭帥的「海峽組合」再度合拍後首度亮相。

「海峽組合」曾在2013溫布頓與2014法國網球賽，兩度包辦大滿貫賽女雙金盃，更聯手席捲12座WTA雙打冠軍，當年謝淑薇榮登雙打世界球后，成為台灣網壇史上第1人，可惜兩人2014年宣布拆夥各自發展，如今再次合體征戰2018賽季，不過兩人默契與打法仍須磨合，重新聯手的第1戰草草出局。

「海峽組合」今面對中國楊釗煊與日本青山修子的「中日組合」，可惜首盤在4比5的發球局遭對手破發，以4比6先棄守，次盤「海峽組合」一路挨打，不但沒逼出對手任何破發點，還被對手兩度破發，最後以2比6打包出局。

至於詹皓晴與斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的女雙組合，則同樣在女雙首輪，以4比6、5比7不敵大會第4種子、荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）和瑞典好手拉森（Johanna Larsson），首輪止步，加上前一站布里斯本網賽兩人也是首輪淘汰，詹皓晴與史瑞波妮克的全新雙打組合本季還未開胡。1070109

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