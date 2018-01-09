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高中聯賽木棒組 郭天信率南英晉級

發稿時間：2018/01/09 18:49

最新更新：2018/01/09 21:17

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106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段，南英商工9日一日3勝，U18世界盃青棒賽國手郭天信（圖）首場比賽與中道中學交手打擊沒有表現，但在對美和高中與秀峰高中比賽，郭天信都貢獻致勝分，率隊以分組第一晉級第二階段。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月9日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段，南英商工9日一日3勝，U18世界盃青棒賽國手郭天信（圖）首場比賽與中道中學交手打擊沒有表現，但在對美和高中與秀峰高中比賽，郭天信都貢獻致勝分，率隊以分組第一晉級第二階段。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日綜合報導）106學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段，南英商工今天一日3勝，U18世界盃青棒賽國手郭天信心理素質佳，兩場PK賽都貢獻致勝分，率隊以分組第一晉級第二階段。

郭天信經過U18國際賽洗禮後，心理素質更成熟，高三扛起隊長，總能在關鍵時刻跳出來當英雄；南英今天首場比賽與中道中學交手，郭天信打擊沒有表現，但拿著南英學長林哲瑄手套演出美技守備，率隊以2比0拿下勝利。

南英預賽第一階段與同組的秀峰高中、美和高中戰績同為3勝1敗，得經過加賽才能確定分組排名。

南英PK戰投打發揮，投手宮象謙與莊昕諺分別封鎖對手，郭天信兩戰均在三壘有人時把握機會建功，第1場對美和高中的比賽，他敲出右外野方向的高飛犧牲打，率隊以1比0拿勝；第2場對秀峰高中比賽，得點圈有人打擊機會，敲出深遠的外野安打，送回球隊的致勝分，幫助球隊以1比0拿勝。

南英教練何信賢談起球隊今天3場比賽表現，笑說：「感覺還不錯，但之後仍會就球員的不足之處多加修正。」至於在PK戰有關鍵發揮的郭天信，何信賢則稱讚他的心理素質，「他本來就是抗壓性不錯的球員，這2次機會原本就是要做給他的。」

郭天信表示，「教練賽前就有跟我說，會讓我的前一棒短打，把打擊機會做給我，要我好好把握。」郭天信沒有辜負球隊的期待，賽後他臉上終於露出笑容，「前幾天打不好，經過今天之後，比較有自信了。」1070109

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