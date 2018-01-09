葛林砲轟裁判不公 NBA處以74萬元罰款

（中央社加州奧克蘭8日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，金州勇士前鋒葛林（Draymond Green）因為公開批評裁判而被處以2萬5000美元（約新台幣74萬元）罰款。



路透社報導，葛林是在勇士6日擊敗洛杉磯快艇後批評裁判，他當天領到本球季第11次技術犯規。NBA球員若在一個球季內被判16次技術犯規就遭自動禁賽一場，之後每領到2次技術犯規，就會被禁賽一場。



27歲的葛林告訴運動網站The Athletic說：「這很糟糕。」他又說，裁判和球員間的關係變成私人恩怨。



他說：「這太可怕了，真的很糟糕，我不知道為什麼會這樣，但我認為太可笑了，這會毀了球賽。…判決不公這件事情，就算不是優先處理的事項之一，也需要去解決。這件事一定要處理。」



「他們可以換一批新的裁判，一個全新的團隊。有太多的私人恩怨牽扯，太多的『我針對你』。這樣子不行。」



勇士總教練柯爾（Steve Kerr）上週表示，他希望葛林能學習何時對裁判「讓步」，以免被吹技術犯規。



曾參加過2次全明星賽的葛林領到全聯盟最多的11次技術犯規，比隊友杜蘭特（Kevin Durant）和紐奧良鵜鶘球員柯森斯（DeMarcus Cousins）還多3次。葛林本季已被驅逐出場2次，最近一次在去年12月30日對曼菲斯灰熊的比賽，他於47秒內領到2次技術犯規。



擁有6年NBA資歷的葛林頭2個賽季被吹了8次技術犯規，過去3個球季總計拿到39次技術犯規，包括2016-17年賽季的15次。（譯者：中央社陳彥鈞）1070109