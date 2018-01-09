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在競爭對手飲料下藥 日輕艇選手禁賽8年

發稿時間：2018/01/09 21:42

最新更新：2018/01/09 22:01

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日本輕艇選手鈴木康大為提升參加2020年東京奧運的機會，將禁藥混入對手的飲料，遭禁賽8年。（共同社提供）日本輕艇選手鈴木康大為提升參加2020年東京奧運的機會，將禁藥混入對手的飲料，遭禁賽8年。（共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）日本32歲的輕艇選手鈴木康大為提升自己參加2020年東京奧運的機會，將禁藥混入對手的飲料中。日本反禁藥組織已經勒令鈴木康大8年內不得參賽。

法新社報導，日本輕艇聯盟（The Japan Canoe Federation）今天宣布，日本反禁藥組織（Japan Anti-Doping Agency）痛批輕艇靜水競速選手鈴木康大（Yasuhiro Suzuki）的犯行「極度邪惡」，勒令他8年內不得參賽。

日本輕艇聯盟指出，鈴木坦承在去年9月國內賽時，把禁用的肌肉增強劑混入競爭對手小松正治（Seiji Komatsu）的飲料中。

日本輕艇聯盟於聲明中說：「鈴木的行為完全背離公平競賽的運動精神。」

日本輕艇聯盟表示，由於鈴木是陷害競爭對手的累犯，包括竊取對手的裝備等，他們將考慮是否永久驅逐鈴木。

日本輕艇聯盟指出，鈴木坦承在訓練營聆聽密集反禁藥講授後，將禁藥混入小松正治的飲料中。

日本放送協會（NHK）引述鈴木告訴日本輕艇聯盟說，「我很擔心，我以為他會贏過我才這麼做。我沒料到他的藥檢結果會真的呈陽性。」

25歲的小松贏得國內賽事，但後來因為藥物檢測呈陽性而被暫時禁賽，小松當時強烈否認使用禁藥。他的禁賽令已獲解除。

鈴木和小松原先都是爭取代表日本參加2020奧運的頂尖選手。（譯者：中央社鍾佑貞）1070109

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