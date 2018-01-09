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挑戰青少年桌球國手 馮翊新第4度入選

發稿時間：2018/01/09 21:55

最新更新：2018/01/09 21:55

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（中央社記者龍柏安台北9日電）馮翊新過去3次入選青少年桌球國手，都敗在林昀儒手下、以第2名作收。這次青少年選拔賽勁敵臨時退賽，馮翊新少了最大阻礙，可惜排名不進反退，最後名列第3。

107年青少年桌球國手選拔賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，依照選拔規則，比賽將打3輪，每輪前4名都入選國手，第1輪的冠、亞軍直接榮登選拔賽前2名，至於4強落敗的2名選手，需和第2輪晉級4強的選手打交叉排名賽，而最後一輪晉級4強的選手，直接依照成績排在9至12名。

馮翊新在首輪4強以2比3敗給松山家商黎昕陽，確定無緣爭冠，還得「加班」打排名賽，最後他接連以直落三擊敗松山家商戴茗葦，以及福誠高中陳俊廷，「保三」成功。

對於第3名的結果，馮翊新顯得有些遺憾，他說：「很可惜，本來想拚第一。」而教練楊孟勳則坦言，馮翊新在比賽中比較容易洩氣，常會因為對手一些幸運球，就影響到情緒和發揮，這也是未來必須要再改進的部分之一。

目前還是國三的馮翊新，從小就「越級」打選拔賽，去年底他參加桌球成人國手選拔，在最後一場輸給名將江宏傑，外界把他和林昀儒都稱為「桌球神童」，不過馮翊新坦言，自己稱不上是神童，因為這些成績都是他用汗水和時間堆積出來的成果。

至於今年賽季的目標，馮翊新表示希望能在亞洲青少年桌球錦標賽和世界青少年桌球錦標賽帶回獎牌，自己接發球的前三板細膩度要再加強，也盼年底能順利選上成人國手。1070109

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