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台中台壽保隊測試 預計挑20名球員

發稿時間：2018/01/09 22:50

最新更新：2018/01/09 22:50

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（中央社記者謝靜雯台北9日綜合報導）台中市台灣人壽成棒隊今天舉行首次測試會，教練團評估投捕素質在80分左右，預計挑選20名球員；前兄弟象投手余書農，確定先以球隊管理身分加入團隊。

台中市台灣人壽成棒隊今天於台體大棒球場舉行測試會，台壽保隊透過新聞稿表示，此次測試會共80人報名，經過初步篩選42名選手參加測試會，教練團評估投捕素質約在80分左右，內野及外野手則是75分左右，挑選人員名單加上備取，投手預計挑選8人、捕手3人、內野手5人、外野手6人。

台壽保隊指出，今日測試會結束之後，教練團將在3天內，提出表現符合球隊需要的選手名單，交由球團進行後續簽約事宜，預計挑選20名選手（不含職棒退役及外籍選手），新球隊將於4月春季聯賽首度亮相。

本次測試會結束之後，台壽保隊表示，將會把戰力補強轉向外籍的部分，由於本次投手實質戰力只有80分，教練團也很期待下周來台測試的日籍選手表現。

棒球逐夢人余書農在今天測試結束後，確定先以球隊管理的職務加入團隊，並且負責日本獨立聯盟選手的相關招募事項，至於是否有機會以管理兼選手的身份為球隊效力，台壽保隊說，將會視球隊實際狀況再行決定，若有機會以選手身分出賽，會是以職棒退役選手的缺額登錄。

在此次測試會開始前，皆已告知參加甄選的選手球隊薪資水平，由於城市隊都是靠市政府及相關單位贊助，因此所有費用都必須控制在預算內。台壽保隊指出，經過計算，球隊薪資最低等級的練習生是月薪新台幣3萬元，選手部分將依個人以往成績及發展潛力進行敘薪評估，最優質的選手薪資最高將是6萬5000元。1070109

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