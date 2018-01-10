閃電波特改踢足球 目標加入曼聯

牙買加退役短跑名將「閃電」波特有意轉戰足球場，目標加入英國超級聯賽勁旅曼徹斯特聯隊。（圖取自波特臉書facebook.com/usainbolt）

（中央社倫敦9日綜合外電報導）身為田徑100公尺短跑世界紀錄保持人，牙買加退役名將「閃電」波特（Usain Bolt）有意轉戰足球場，最近將到德國參加測試，目標加入英國超級聯賽勁旅曼徹斯特聯隊。



波特現年31歲，擁有8面奧運金牌，去年從田徑場上引退之後，仍想轉換跑道、重回運動場。球迷未來或許有機會見識「地球上跑最快的男人」踢球功力如何。



波特5日向英國「每日快報」（Daily Express）透露消息，他的夢想是成為一名足球員。



在贊助商的安排之下，波特3月將到德國足球甲級聯賽多特蒙德隊（Borussia Dortmund）參加測試。他的贊助商Puma同時也贊助多特蒙德隊。



去年8月，波特在田徑生涯的最後一場比賽，以拉傷大腿收場，但他說：「傷勢已經好了，身體回復以往一般完全健康。」



波特說：「3月我們要到多特蒙德測試，這將決定我的足球生涯會如何發展，如果球隊覺得我不錯，需要一些怎樣的練習，我願意去練。」



「參加測試使我緊張，我不是容易緊張的人，但足球是不同的領域。可能要花時間調適，但只需要一些時間我就可以上手了。就跟我以前練田徑一樣，原本可能有點緊張，但只要我開始習慣觀眾、場邊的人群，一切都不成問題了。」



「我最大的夢想之一就是加入曼聯，如果多特蒙德認為我不錯，我將會拚命去做、賣力練習。」



「我跟（曼聯傳奇教頭）佛格森（Alex Ferguson）聊過，我告訴他，需要他幫我說些好話。他回答我說，如果身體健康而且準備好了，他會看看能幫上什麼忙。」



波特是曼聯的重度球迷，而且堅定認為，他的足球夢並非遙不可及的癡人說夢。



波特說：「我覺得我有機會，我看很多足球賽，我懂足球，而且我也踢足球。只要稍加訓練，我也可以踢得很好。」波特言談充滿自信，如同過去在田徑場上的一貫態度。



波特對自己的實力也有一番評估，他說：「我想要在頂尖的聯賽踢球，但我現在實力連普通水準都稱不上…我必須比一般水準更好。我們收到不少球隊提出合約，邀我加入，但我想到頂尖的聯賽踢球。要做就做最好的。」（譯者：中央社林宏翰）1070110