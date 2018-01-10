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贏球兼復仇 詹詠然雪梨網賽晉級4強

發稿時間：2018/01/10 14:36

最新更新：2018/01/10 14:36

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣世界雙打球后詹詠然今天在雪梨網球賽8強，和捷克搭檔赫拉瓦科娃，在超級搶10面臨6比6平手之際，拉出4比0攻勢收尾，以2比1擊敗斯洛維尼亞與西班牙組合，晉級4強。

詹詠然和赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）名列雪梨網球賽大會頭號種子，兩人上一站才在布里斯本網球賽女雙4強，不敵斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的異國聯軍慘遭淘汰，今天兩組人馬又在雪梨網賽8強狹路相逢，儘管過程相仿，但結果大不同。

「詹赫配」上一站在布里斯本網賽就是和對手打到超級搶10才被逆轉吞敗，今天兩人開局不順，首盤陷入1比5大幅落後，兩人面臨逆境依舊沒有放棄，盤中成功將比分追至5比5平，最後歷經搶7才以7比6（3）有驚無險拿下。

次盤「詹赫配」遭對手強力反撲，開局成功保發後，竟連被對手破3個發球局，以1比6草草讓出，比賽又被逼到超級搶10決勝負。

超級搶10「詹赫配」開局先拉出4比1攻勢，不過兩人沒能保住領先優勢，被對手反逼至6比6平，決勝期「詹赫配」攜手連搶4分，不但扳倒對手晉級4強，也報了上一站布里斯本輸球的一箭之仇。1070110

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