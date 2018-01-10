被問愛女幾歲可交男友 江宏傑沒想過

台灣桌球名將江宏傑（右）10日出席日系嬰幼兒產品活動，初為人父的他被逼問未來女兒何時可交男友，對此他笑說還沒想過，不過也透露未來女兒男友一定要帶回家讓他們觀察，女兒結婚後最好住家附近。圖為江宏傑和現場的小模特兒互動。中央社記者龍柏安攝 107年1月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）世大運桌球雙打銅牌名將江宏傑，今天代言日系嬰幼兒產品，去年底升格為人父的他，開口閉口都是爸爸經，被問到女兒幾歲可以交男朋友的敏感話題，他傻笑說：「這我還沒想到。」



江宏傑和日本桌球天后福原愛在2016年9月完婚，老婆去年10月13日產下愛女艾拉，目前寶貝還不到3個月，他透露，當女兒還在老婆肚子裡面，就想過女兒未來男友的問題，他笑說：「要先帶來家裡住兩個月，結婚的話最好住家裡附近。」



初為人父，江宏傑坦言辛苦當然難免，不過他也心疼老婆才是最辛苦的人，他並透露只要碰到女兒，言行舉止都會變得很幼稚，而且講話聲音還會不自覺高八度，江宏傑現場示範，引發哄堂大笑。



由於女兒還小，在家哭鬧難免，江宏傑表示，小孩哭鬧其實都有原因，要先瞭解孩子的需求是什麼，不過他笑說：「如果我用盡一切方法，她還是一直哭，只好把小孩交給她媽媽處理。」



江宏傑和老婆都是桌球國手，未來是否會讓小孩打桌球，對此他持開放態度，並表示會讓女兒自然發展，如果真的對桌球有興趣，他不會排斥，但也不會強迫女兒拿球拍。1070110