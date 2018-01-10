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台裔滑冰新星陳楷雯拚冬奧 壓力大有信心

發稿時間：2018/01/10 16:00

最新更新：2018/01/10 17:02

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18歲的陳楷雯在2018美國花式溜冰錦標賽獲女子單人滑冰銅牌，將代表美國參加平昌冬奧。她表示有信心面對最嚴峻的挑戰，展現她多年努力成果。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日18歲的陳楷雯在2018美國花式溜冰錦標賽獲女子單人滑冰銅牌，將代表美國參加平昌冬奧。她表示有信心面對最嚴峻的挑戰，展現她多年努力成果。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日

（中央社記者張克怡舊金山9日專電）代表美國參加平昌冬季奧運的台裔花式滑冰選手陳楷雯，接受中央社記者訪問表示，有信心面對奧運嚴峻的挑戰，展現她多年努力成果，想獲獎的壓力雖大，會以正面心態面對。

身材嬌小、18歲的陳楷雯（Karen Chen），上週在加州聖荷西舉行的2018美國花式滑冰錦標賽中，獲得女子單人花式滑冰銅牌。她是2017年女子單人花式滑冰全美冠軍。

陳楷雯接受中央社記者訪問表示，這次比賽她盡了最大努力，在短曲演出後身體不適，無法為隔天的比賽練習。但在家人支持鼓勵下，告訴自己要堅持到底，不能放棄，最後成功完成長曲項目，拿下第3名。

陳楷雯的母親曾秀慧表示，女兒是個完美主義者。不服輸的個性讓她越挫越勇，即使全身是傷，從不輕言放棄。

陳楷雯坦言，一路走來困難重重，每天一早開始在寒冷的溜冰場練習，有時跌得很慘，站不起來，加上背傷和腳傷不斷，也有懷疑自己的時候。

她不斷提醒自己以參加奧運為目標，堅持夢想，終於美夢成真，下個月將前往南韓平昌參加冬季奧運。她說：「雖然想獲獎的壓力大，會以正面心態面對，享受整個比賽過程。」

到底奧運選手接受什麼樣的訓練？她說，和平時訓練差不多，一個星期休息一天，每天一早起來滑冰，一天滑3至4小時，加上各一小時舞蹈和體力訓練。最後再接受推拿、物理和針灸治療，減少疼痛，隔天才可繼續訓鍊。

由於傷痛不斷，陳楷雯開玩笑說，現在對中西方運動保健很有興趣，日後也許會往運動醫療方面發展。

陳楷雯不記得上次逛街是什麼時候，她說，如果有空，最想做的就是和朋友看電影，逛街。

4年前為配合教練的訓練安排，她和母親、弟弟陳楷捷（Jeffrey Chen）決定搬到南加州，父親留在北加州上班，家人分隔兩地，陳楷捷之後到東岸接受雙人花式訓練，她因此更珍惜和家人相處的時間。

陳楷雯和陳楷捷姊弟在採訪期間，抽空一起示範滑冰，吸引不少目光。陳楷捷上週也在錦標賽少年花式滑冰組（Novice Dance）獲得銀牌。他說，這是目前最好的成績，會以姊姊為目標繼續努力。

陳楷雯在最近出版的新書「找尋自我方向」（Finding the Edge）中，分享冰上成長的年輕生涯，希望自己的故事鼓勵年輕人尋找方向，不要輕言放棄。1070110

代表美國參加平昌冬季奧運的台裔花式溜冰選手陳楷雯，和弟弟陳楷捷平日分隔兩地訓練，難得一起滑冰，非常開心。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日代表美國參加平昌冬季奧運的台裔花式溜冰選手陳楷雯，和弟弟陳楷捷平日分隔兩地訓練，難得一起滑冰，非常開心。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日
陳楷雯（中）在2018美國滑冰錦標賽獲女子花式單人滑冰第3名，入選美國奧運滑冰隊。圖為從台北飛來加油的阿公阿嬤，與獲少年組花式滑冰銀牌的弟弟陳楷捷（右2）。中央社記者張克怡舊金山攝 107年1月10日陳楷雯（中）在2018美國滑冰錦標賽獲女子花式單人滑冰第3名，入選美國奧運滑冰隊。圖為從台北飛來加油的阿公阿嬤，與獲少年組花式滑冰銀牌的弟弟陳楷捷（右2）。中央社記者張克怡舊金山攝 107年1月10日
美國台裔花式溜冰選手陳楷雯和弟弟陳楷捷，平日在加州與密西根州分隔兩地訓練。陳楷捷在2018美國花式滑冰錦標賽少年花式滑冰組獲銀牌，姊弟表現都亮眼。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日美國台裔花式溜冰選手陳楷雯和弟弟陳楷捷，平日在加州與密西根州分隔兩地訓練。陳楷捷在2018美國花式滑冰錦標賽少年花式滑冰組獲銀牌，姊弟表現都亮眼。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月10日
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