NBA艾靈頓0.3秒絕殺 熱火一分險勝暴龍

（中央社多倫多9日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天客場對戰多倫多暴龍，艾靈頓在第4節倒數0.3秒時關鍵上籃放進致勝球，熱火終場以一分險勝。



比賽在最後讀秒階段進入最高潮，倒數兩分半內拉鋸不斷，4度互換領先。



法新社報導，比賽約剩2分鐘時，「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）連兩記上籃得分後，暴龍以87比86領先。倒數19秒時，熱火控球後衛德拉吉奇（Goran Dragic）還以顏色，一記上籃讓熱火取得88比87的領先。



但德羅森不是省油的燈，跳投失手後自己補進，比數來到89比88，暴龍再度領先，時間只剩3秒。詎料最後0.3秒還有戲。發球的德拉吉奇把球交到艾靈頓（Wayne Ellington）手上，讓他出奇不意地從底線上籃得分，幫熱火以一分之差險勝。



熱火德拉吉奇今天繳出全隊最高的24分、抓12籃板；艾靈頓板凳出發飆15分；替補球員阿迪巴約（Bam Adebayo）挹注16分；中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）也貢獻13分15籃板。



暴龍戰績掉到28勝11敗，東區排名第2，與領先的波士頓塞爾蒂克勝差3場。熱火來到23勝17敗，與華盛頓巫師並列東區第4。（譯者：中央社梁元齡）1070110