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一日教練林子偉 勉學弟堅持勿放棄

發稿時間：2018/01/10 16:54

最新更新：2018/01/10 16:54

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（中央社記者王淑芬高雄10日電）「既然選擇打棒球就不要放棄」，旅美棒球好手林子偉今天返回母校高苑工商職業學校，同時指導學弟打擊和守備等球技，他說棒球的路是辛苦的，希望大家學習從失敗中成長。

棒球的路是辛苦的，林子偉不諱言過去也曾因為心情低落想要放棄，走過人生的低潮期，他勉勵學弟們學習從失敗中成長，不要輕言放棄，勇敢追求對棒球的夢想。林子偉同時捐贈棒球球具給高苑工商、忠孝國中、忠孝國小3個母校。

效力紅襪隊的旅美球星林子偉，上個球季站上棒球最高殿堂，成為台灣之光，他的表現也成了學弟的好榜樣。

林子偉在高苑工商球場指導國小、國中和高職的學弟球技，不管是打擊、守備和跑壘的技巧，他都做得很到位，不斷的示範交流，並調整選手的姿勢和角度；和旅美球星近距離接觸，小學弟們感到興奮和光彩。

忠孝國小四年級棒球選手蕭亦辰說要認真練習，希望未來也有機會成為旅美棒球選手。

日籍球星大谷翔平將效力天使隊，林子偉說，很注意大谷的表現和球路，希望有機會可以對上。

林子偉去年升格當爸爸，他說近來學習當「奶爸」，所幸女兒可以一覺到天亮，他不必半夜起來沖奶或換尿布。他預計1月底或是2月初到美國，屆時太太、女兒都會隨行。

林子偉說，返台期間有自主訓練，在重力和速度上都力求精進，體能有進步。

當一日教練，分享和傳授交流球技，林子偉說，勾起他很多在校時的回憶與學習的點點滴滴，允諾只要有機會都很樂意分享或是指導學弟球技。1070110

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