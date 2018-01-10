喬帥強勢回歸 今年首戰告捷直呼好極了

（中央社墨爾本10日綜合外電報導）肘傷退賽6個月的塞爾維亞名將喬科維奇，今天在庫揚經典賽（Kooyong Classic）以6比1、6比4擊敗世界排名第5的提姆（Dominic Thiem）強勢回歸，直說感覺「好極了」。



法新社報導，擁有12座大滿貫金盃的喬科維奇（Novak Djokovic）狀況很好、滿懷樂觀。這是去年7月他在溫布頓網球錦標賽男單8強對戰捷克選手柏迪奇（Tomas Berdych），因肘傷退出後首度出賽。



右手臂戴著肉色護套上場的他賽後說：「我覺得好極了，我渴望回到球場上。」



「對手很棒，讓我可以測試自己恢復的程度、先前的治療有沒有在場上得到回報。進展相當順利。」



前世界球王喬科維奇下週投入爭奪生涯第7座澳洲網球公開賽金盃，不過先前退出阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的表演賽，讓人擔心他是否能在墨爾本球場（Melbourne Park）開打的今年第一個大滿貫賽事上場。



他承認：「確實有疑慮，特別是我從今年首週的賽事中退出後。」



「我自己也不知道將會發生什麼事。我們進行了些治療，顯然花了不少心思。我很幸運能在這裡出賽，希望接下來4、5天一切順利。我也準備好迎戰澳網。」



儘管喬科維奇對自己的進展感到開心，但世界排名下滑到14的他坦言，年度首場大滿貫賽事開始前，還要再努力些。



30歲的喬科維奇說：「我不想過度自負，但對於今天比賽的情況我非常、非常開心。」



「不敢說我有百分之百的把握，只能在找到比賽的感覺時才能這樣講。理想情況下，澳網開始前我該再打一個錦標賽，但註定不會有。」（譯者：中央社葉俐緯）1070110